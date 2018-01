Brüssel. Die EU soll für eine Milliarde Euro neue Supercomputer bekommen. Die EU-Kommission präsentierte einen Plan zum Aufbau einer Infrastruktur aus Höchstleistungsrechnern. Diese soll spätestens 2023 in der Lage sein, mindestens eine Trillion (10 hoch 18) Rechenoperationen pro Sekunde auszuführen. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, sollen zwei etwas langsamere Geräte angekauft werden.

Die neuen Supercomputer wären in der Lage, in Echtzeit riesige Datenmengen zu verarbeiten. Damit könne der Brüsseler Behörde zufolge etwa die Strom- und Wasserversorgung effizienter gemacht oder die Vorhersage von Wirbelstürmen, Erbeben und Klimaveränderungen verbessert werden. Im Bereich der Medizin helfen Supercomputer bereits, schneller Diagnosen zu stellen und die Wirkung neuer Arzneimittel zu simulieren.Nach Einschätzung der EU-Kommission sind die EU-Staaten zu sehr auf die Rechenleistung von Supercomputern angewiesen, die in Staaten wie China, der Schweiz, den USA oder Japan stehen. Dieser "Mangel an Unabhängigkeit" stelle eine Gefahr für Geschäftsgeheimnisse und das in Europa starke Recht auf Privatsphäre dar, erklärte die Behörde.