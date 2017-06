Ein gutes Dutzend Attacken auf Bahnanlagen gleichzeitig, und das drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg. Zufall oder Einstimmung auf das, was Anfang Juli im Norden ansteht?

Berlin. Früher Montagmorgen, Berufsverkehr, und auf einmal gerät der Bahnverkehr gleich an mehreren Stellen in der Republik ins Stocken. Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Leipzig und anderswo: An verschiedenen Orten legen Unbekannte Feuer in Bahnanlagen. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen. Kurz darauf taucht im Internet ein mutmaßliches Bekennerschreiben aus der linken Szene auf - ein Pamphlet gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Die Untersuchungen zu den 13 Attacken laufen noch, aber die Polizei schließt einen politischen Hintergrund ausdrücklich nicht aus. Der Staatsschutz ermittelt. Einiges spricht dafür, dass es sich um einen wuchtigen Vorgeschmack handelt auf das, was im Juli in Hamburg droht.Am 7. und 8. Juli kommen dort die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer zusammen, und Vertreter der Europäischen Union (EU). Die Runde ist seit jeher ein Feindbild für die linke Szene, der Inbegriff des Kapitalismus. Noch dazu laufen in diesem Jahr unter Linksextremen besonders verhasste Figuren wie US-Präsident Donald Trump oder der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf.Seit Monaten bereitet sich die linke Szene auf den Gipfel vor, mobilisiert, sammelt Geld, plant Demonstrationen und Widerstandsaktionen. Die Polizei rechnet mit Krawallen und Gewalt. Linksextremisten haben auch Aktionen und Anschläge vor dem Gipfel in Aussicht gestellt. Überraschend kommen die Attacken vom Montag auf die Bahnstrecken nicht. Anschläge dieser Art gab es auch in der Vergangenheit. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es, die Kabelbrände gingen auf "unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen" zurück. Für Festlegungen, ob es einen Zusammenhang zu den Anti-G20-Protesten gebe, sei es zu früh. In Sicherheitskreisen heißt es, eine solche Verbindung erscheine plausibel. "Angriffe auf die Infrastruktur passen ins Muster linksextremistischer Mobilisierung vor dem G20-Gipfel."Der Verfassungsschutz stuft etwa 8000 Mitglieder der linken Szene in Deutschland als gewaltbereit ein. Mehrere Tausend Gewaltbereite werden in Hamburg erwartet, auch aus dem Ausland. Es sind jede Menge Aufmärsche gegen den Gipfel angekündigt. In Sicherheitskreisen ist auch nicht jeder glücklich über die Ortswahl. Im Vergleich zu entlegenen Gipfelorten wie Elmau oder Heiligendamm ist es ungleich schwieriger und aufwendiger, die Veranstaltung in Hamburg abzusichern. Mehr als 15 000 Polizisten sollen den Gipfel schützen.