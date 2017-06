Kaum Telefonate und respektloses Verhalten: Der Anti-Folter-Ausschuss des Europarats kritisiert die Zustände in einem schwäbischen Gefängnis. Die Bundesregierung widerspricht den Vorwürfen.

Methadon verwehrt

Keine Bewegung im Freien

Straßburg/Kaisheim. Der Europarat hat Haftbedingungen in einem Gefängnis und einem psychiatrischen Krankenhaus in Bayern kritisiert. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim im schwäbischen Landkreis Donau-Ries gebe es etwa in der Regel keine Behandlung von Drogenabhängigen mit Ersatzstoffen wie Methadon, heißt es in einem Bericht des Anti-Folter-Ausschusses. Da eine solche Behandlung außerhalb der Anstalt allgemein verfügbar sei, sei dies mit dem Grundsatz einer gleichwertigen Versorgung "offenkundig nicht vereinbar". Der Ausschuss untersucht regelmäßig die Zustände in den Gefängnissen der 47 Mitgliedstaaten des Europarats."Bayern fällt schon auf, was die medizinische Versorgung und den Umgang mit Drogenkonsumenten angeht. Da sieht man tendenziell keinen Grund für Veränderungen", sagte Hans Wolff vom Anti-Folter-Ausschuss. Erst im September 2016 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland verurteilt, weil einem heroinabhängigen Häftling in Kaisheim über Jahre ein Ersatzstoff verwehrt worden war. Die Bundesregierung wies die Kritik als "nicht zutreffend" zurück. Auch in Kaisheim würden Gefangene mit einem Ersatzstoff behandelt.Viele JVA-Insassen beschwerten sich über "rüdes und respektloses Verhalten und Sprachgebrauch" von einigen Mitarbeitern. Laut Bundesjustizministerium war das Verhalten des Personals in Kaisheim der Anstaltsleitung bekannt. Es gab mehrere Gespräche dazu. Zuletzt habe sich die Problematik - auch durch Personalwechsel - deutlich entspannt.In der forensischen Klinik in Wasserburg am Inn beschwerten sich Patienten, ihnen sei tägliche Bewegung im Freien verwehrt worden. Zudem würden Patienten, die fixiert waren, nicht ständig überwacht. Mit Blick auf die Polizeiinspektion Donauwörth kritisierte der Ausschuss, dass Menschen, die über Nacht festgehalten worden seien, keine Matratzen zur Verfügung gehabt hätten.