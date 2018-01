Teheran. Der Iran und das EU-Trio aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien bereiten ein Treffen auf Außenministerebene über die Zukunft des Atomabkommens vor. "Wir haben uns mit den Außenministern des EU-Trios auf weitere Konsultationen über den Atomdeal geeinigt", sagte der iranische Außenminister Mohamed Dschawad Sarif der Nachrichtenagentur ISNA am Montag. Laut ISNA sollen die Konsultationen in Deutschland stattfinden.

Das Auswärtige Amt in Berlin konnte ein solches Treffen am Montag aber noch nicht bestätigen. "Es gibt noch keine Neuigkeiten zu einem genauen Zeitpunkt und Ort eines Treffens mit dem iranischen Außenminister", sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Rainer Breul. Er verwies darauf, dass Außenminister Sigmar Gabriel mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini über das Thema sprechen wollte.Der Iran hatte in dem historischen Atomabkommen 2015 zugesagt, in naher Zukunft keine Kernwaffen zu entwickeln. Er hatte dafür das Recht zugesprochen bekommen, die zivile Nutzung der Kernkraft auszubauen. Die Einhaltung der Vereinbarungen wird von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA überwacht. US-Präsident Donald Trump stellt das Abkommen inzwischen in Frage.