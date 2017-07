Köln. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wirft dem Koalitionspartner in der Debatte um die G20-Krawalle Unanständigkeit vor - und teilt damit die heftige Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Die "unfaire Vorgehensweise" der Union sei "nicht akzeptabel", sagte Schulz am Mittwoch in Köln.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warf er vor, sie habe ihren Regierungssprecher und Kanzleramtsminister "öffentlich Krokodilstränen" vergießen lassen, aber gleichzeitig führende Unionspolitiker losgeschickt, um die SPD zu verleumden und in die Nähe von Linksextremisten zu rücken. "Das ist, wie Sigmar Gabriel es genannt hat, perfide."Gabriel hatte der Union in der Diskussion über die G20-Krawalle am Dienstag "ein bisher nicht gekanntes Maß an Verlogenheit" vorgeworfen. Auch Schulz beklagte, Vorwürfe aus der Union, die SPD sei auf dem linken Auge blind, seien unanständig. "Ich habe es aufgegeben, von der anderen Seite Anständigkeit zu erwarten." Schulz lobte hingegen die Regierungserklärung von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Diese sei klar und "im Ton angemessen" gewesen.Scholz habe die Verantwortung, die ihm selbst zukomme, in einer sehr korrekten Haltung dargestellt. Daran könnten sich "andere Regierungschefs oder -chefinnen" ein Beispiel nehmen. "Ich hätte es nur gut gefunden, Frau Merkel hätte die gleiche Haltung eingenommen wie Herr Scholz." (Seite 4)