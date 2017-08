Caracas. (dpa/KNA) Trotz heftiger Kritik aus dem In- und Ausland ist am Freitag in Venezuela die verfassungsgebende Versammlung (ANC) zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Als Präsidentin wurde die ehemalige Außenministerin Delay Rodriguez gewählt. Entgegen ursprünglichen Planungen fand die ANC nicht im Sitz des regulären Parlaments, sondern in einem anderen Regierungsgebäude statt. Am Samstag wollen die Vertreter ihre Arbeit aufnehmen. Der Jesuiten-Pater und Anhänger der sozialistischen Regierung, Numa Molina, segnete die Mitglieder der Versammlung. Die Opposition befürchtet, dass mit der ANC eine sozialistische Diktatur errichtet werden könnte.

Papst Franziskus hat den venezuelanischen Staatschef Nicolás Maduro zum Verzicht auf Pläne aufgerufen, die das Land in eine Diktatur stürzen könnten. Der Heilige Stuhl bitte, die geplante Verfassungsgebende Versammlung "zu stoppen oder auszusetzen", teilte der Vatikan am Freitag in Rom mit. Angesichts der vielen Toten, Verletzten und Festgenommenen beobachte man die "Radikalisierung und Verschärfung der Krise" in dem Land mit "großer Sorge". In dem Land mit 30 Millionen Einwohnern sind 95 Prozent katholisch. Maduro bezeichnet sich als Freund des Papstes.