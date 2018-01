Köln. Der Beamtenbund dbb pocht auf mehr Personal und mehr Geld für den öffentlichen Dienst, mehr Schutz vor Gewalt und einen Pakt für Digitalisierung. Nach Angriffen auf Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten warnte Verbandschef Ulrich Silberbach bei der Jahrestagung des Verbandes am Montag in Köln vor einem Ende des staatlichen Gewaltmonopols. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) betonte in einer Stellungnahme, die deutschen Behörden müssten auch in Krisensituationen jederzeit schnell reagieren können. Der Beamtenbund hat mehr als 1,3 Millionen Mitglieder, rund 920 000 Beamte und 390 000 Angestellte. "Ohne die Durchsetzung von Sicherheit, Recht und Ordnung ist freiheitliches Leben in einer offenen Gesellschaft nicht vorstellbar", sagte Silberbach. Von der Politik forderte er "klares Handeln". Zuletzt hatten Angriffe auf Rettungskräfte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Vor der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst kündigte Silberbach an, "etwas kräftiger zulangen" zu wollen. Die Verhandlungen für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen beginnen im Februar. De Maizière sicherte faire Gespräche zu. Ziel sei es, die Ergebnisse auf die Beamten zu übertragen. Mit Unverständnis reagierte Silberbach auf die Rekorddauer der Regierungsbildung. "Ist es so schwer, eine Regierung zu bilden?"Mit der Bürgerversicherung lehnte Silberbach im Schulterschluss mit dem Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans-Georg Engelke, eine zentrale SPD-Forderung bei den Sondierungen ab. "In der Umsetzung einer Einheitsversicherung drohen uns ... Versorgungsengpässe und lange Wartezeiten", befand Silberbach.Der Chef des Beamtenbundes und de Maizière setzten sich für das Streikverbot für Beamte ein. Das Bundesverfassungsgericht will am 17. Februar darüber verhandeln. De Maizière verteidigte das Verbot als wichtig für die Handlungsfähigkeit des Staats. Gegen das Streikverbot hatten vier beamtete Lehrer geklagt.