Bedarf an humanitärer Hilfe steigt

Genf. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist nach Angaben der Vereinten Nationen so hoch wie nie zuvor. Zur Versorgung der Opfer von Konflikten und Naturkatastrophen werde 2018 die Rekordsumme von 22,5 Milliarden US-Dollar benötigt, sagte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Freitag in Genf. Mit dem Geld sollen dringend benötigte Lebensmittel, Medikamente, Unterkünfte und andere Hilfsgüter für 91 Millionen Menschen finanziert werden. Lowcock hob hervor, dass sich die humanitäre Lage ungeachtet des Rekordbedarfs in manchen Regionen verbessere.

So würden in Äthiopien, Mali, Afghanistan, Irak oder der Ukraine künftig weniger Hilfen gebraucht als im laufenden Jahr. Auch Somalia, wo 2017 noch eine Hungersnot gedroht habe, befinde sich wegen starker internationaler Hilfe auf dem Weg der Erholung. Dort sei es notwendig, in Wiederaufbau und Widerstandsfähigkeit zu investieren. Zu den drei voraussichtlich größten humanitären Notlagen 2018 zählt Lowcock neben Jemen und Syrien auch die Demokratische Republik Kongo.