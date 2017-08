Nairobi. Bei den Wahlen in Kenia hat sich am Dienstag eine hohe Beteiligung abgezeichnet. Der Ausgang der Präsidentenwahl gilt als offen. Erwartet wurde ein sehr knappes Rennen zwischen Amtsinhaber Uhuru Kenyatta und seinem wichtigsten Herausforderer Raila Odinga. Die Angst vor Ausschreitungen überschattet die Wahlen. Vor den Wahlen hatten sich Regierung und Opposition gegenseitig Manipulationsabsichten vorgeworfen.

Kenyatta, der sich zur Wiederwahl für eine zweite und letzte Amtszeit stellte, rief bei seiner Stimmabgabe zur Einheit auf und sagte zu, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Nach der Präsidentenwahl 2007 war es zu blutigen Unruhen gekommen, bei denen mehr als 1000 Menschen starben. Am Dienstag waren in dem Land die fast 20 Millionen registrierten Wähler dazu auch aufgerufen, ein neues Parlament, Senatoren, Gouverneure, Kreisparlamente und Frauenvertreterinnen zu wählen.Technische Schwierigkeiten verzögerten die Abstimmung. Die Wahlkommission erklärte das mit Schwierigkeiten des elektronischen Systems, bei der Identifizierung der Wähler deren Fingerabdrücke zu erkennen. Nach Angaben des Internetportals "Democracy in Africa" wurden in mindestens drei Städten Angehörige der Wahlkommission verhaftet. Sie hatten versucht, die Wahlen zu manipulieren, zum Beispiel durch die doppelte Ausgabe von Stimmzetteln.