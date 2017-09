Moskau. Bei Kommunalwahlen in Russland am Sonntag haben Wahlbeobachter zahlreiche Wahlrechtsverstöße beklagt. Vor allem in Moskau gab es viele Beschwerden, wie die unabhängige Organisation Golos mitteilte. Von den 144 Millionen Russen waren etwa 40 Millionen aufgerufen, über Gouverneure, Chefs von Teilrepubliken oder Kommunalparlamente abzustimmen. Die Beteiligung war nach Meldungen russischer Agenturen gering.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin entließ am Samstag die Führung des Stadtteils Nowo-Peredelkino, weil die Beamten bei Manipulationen der Wahl ertappt worden waren. In der Hauptstadt waren 1502 Sitze in den Vertretungen der einzelnen Stadtteile zu vergeben, um die sich mehr als 7000 Kandidaten bewarben. Für die Staatsmacht gilt der Wahltag als letzter Test vor der russischen Präsidentenwahl, die absehbar am 18. März 2018 stattfinden wird. Es wird damit gerechnet, dass Präsident Wladimir Putin dann für eine vierte Amtszeit antritt.