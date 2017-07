Jagdszenen, Tote, Boykott. Venezuelas Präsident Maduro gibt sich unbeeindruckt, er scheint die Demokratie endgültig beerdigen zu wollen. Die Wahl der Delegierten, die nun eine neue Verfassung erarbeiten sollen, wird von Betrugsvorwürfen überschattet.

"Person existiert nicht" Er wollte live vor den TV-Kameras zeigen, wie gut alles bei der Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela organisiert ist: Der sozialistische Staatspräsident Nicolás Maduro, sonst ein Meister der politischen Inszenierung, schaute am Sonntag ziemlich betreten drein, als er seinen Ausweis nach seiner Stimmabgabe scannen ließ. Nach einigen Sekunden erschien auf der digitalen Anzeige: "Diese Person existiert nicht oder der Ausweis wurde annulliert." Das Video verbreitet sich tausendfach in den sozialen Netzwerken, verbunden mit harscher Kritik an den regierenden Sozialisten - durch das Scannen der Ausweise werde kontrolliert, wer wählen gehe und wer nicht. (dpa)

Caracas. In Venezuela kommt es trotz blutiger Proteste und Betrugsvorwürfen zu einer Verfassungsreform, die das Land in eine Diktatur umwandeln könnte. Laut Wahlbehörde beteiligten sich 8,1 Millionen Bürger an der Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung. Das entspreche einer Beteiligung von 41,53 Prozent, sagte die Chefin der Behörde, Tibisay Lucena, in Caracas. Staatspräsident Nicolás Maduro sah das als klares Mandat für die Reform.Die Opposition hatte die Wahl boykottiert und teilte mit, es hätten in Wirklichkeit nur rund 2,5 Millionen abgestimmt. Überschattet wurde die Wahl von zahlreichen Todesfällen. Nach Angaben der Opposition starben am Wochenende landesweit 16 Menschen, die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte bisher zehn Tote.Wiederholt hat Maduro deutlich gemacht, wie sehr ihn das seit Anfang 2016 von der Opposition dominierte Parlament stört. Erwartet wird, dass die Verfassungsversammlung das Parlament in der jetzigen Form abschaffen und die Gewaltenteilung außer Kraft setzen könnte.Die Versammlung wird im bisherigen Sitz der Volksvertretung tagen. Maduro hatte per Dekret eine Zusammensetzung festgelegt, die eine Dominanz der Sozialisten sicherte. Die Opposition fürchtet die Errichtung eines Ein-Parteien-Systems wie in Kuba. Auch die Justiz soll an die Kette gelegt werden. Zudem soll die Immunität der bisherigen Abgeordneten aufgehoben werden.Internationale Wahlbeobachter waren nicht zugelassen. Dutzende Länder erklärten die Wahl für "illegal". Die USA, der wichtigste Abnehmer von Erdöl, prüfen einen Importstopp, um die Regierung in Caracas davon abzuhalten, ein "zweites Kuba" zu schaffen. Maduro steht seit Wochen unter massivem Druck. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt steht am Rande des Ruins, Menschen hungern, es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Er gibt dem gefallenen Ölpreis die Schuld. Um seine Stellung zu festigen hatte er die Verfassungsreform vorgeschlagen. Er wertete die 8,1 Millionen Stimmen als enorme Zustimmung für seine Person und seine Pläne. Das wären mehr Stimmen, als er bei der Präsidentschaftswahl 2013 erhalten hatte. "Dieses Stimmenverhältnis ist das größte für die Bolivarianische Revolution in 18 Jahren", sagte er. Es wurde nicht veröffentlicht, wie viele ungültige Stimmen abgegeben worden.Der Präsident des Parlaments, der Oppositionelle Julio Borges, sagte unter Verweis auf Informationen über die tatsächlichen Zahlen aus der Wahlbehörde: "Das ist der größte Wahlbetrug in unserer Geschichte." Die Beteiligung habe nur bei rund zwölf Prozent gelegen. 19,4 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Mitte Juli hatten sich in einer Befragung der Opposition, 7,5 Millionen Menschen gegen die Pläne ausgesprochen. In der Versammlung werden auch die bis vor kurzem als Außenministerin amtierende Delcy Rodríguez sitzen und die Ehefrau von Präsident Maduro, Cilia Flores. Oppositionsführer Henrique Capriles sagte: "Dies ist ein schwarzer Tag, verursacht von den kranken Ambitionen einer einzigen Person." Die Wähler seien massenhaft zu Hause geblieben, die Repression zeige die Verzweiflung des Regimes. .