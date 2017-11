Bewegung bei Brexit

Berlin. Der Brexit-Beauftragte der EU-Kommission, Michel Barnier, hat als Konsequenz aus dem Austritt Großbritanniens Anstrengungen für eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gefordert. Die Bürger erwarteten mehr Europa gerade in diesem Bereich, sagte Barnier auf einer Sicherheitskonferenz am Mittwoch in Berlin. Die Rolle Londons in der europäischen Verteidigungspolitik werde sich verändern. "Die Partnerschaft muss im geopolitischen Kontext neu gedacht werden." London werde bei EU-geführten Einsätzen keine Kommandofunktionen mehr ausüben, bei Entscheidungen und Planungen keine Rolle mehr spielen. "Aber es wird kein Sicherheits-Vakuum in Europa geben", sagte Barnier. Die strategische Partnerschaft zwischen EU und Nato sei nicht betroffen.

Der irische EU-Kommissar Phil Hogan hat Bewegung im Streit um die Brexit-Schlussrechnung bestätigt. "In den vergangenen 24 Stunden haben wir Fortschritte im Bezug auf die finanzielle Einigung gesehen", sagte er am Mittwoch in Brüssel. Bei Bürgerrechten und dem künftigen Status der irisch-nordirischen Grenze gebe es noch offene Fragen. "Ich erwarte, dass wir da ebenfalls Fortschritte sehen." Britische Medien hatten zuvor von einer finanziellen Grundsatzeinigung berichtet.