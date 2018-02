Rom. (epd) Papst Franziskus hat kirchliche Amtsträger zur Bereitschaft zum Amtsverzicht aufgefordert. Die Bestätigung im Amt durch den Papst auch nach der Altersgrenze von 75 Jahren dürfe nicht als "Privileg, persönlicher Triumph oder Gefälligkeit aufgrund angeblicher Verpflichtungen auf der Grundlage von Freundschaft" aufgefasst werden, heißt es in einem am Donnerstag im Vatikan veröffentlichten Papstschreiben. Vor dem Hintergrund der Reaktionen des ehemaligen Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, ermahnte der Papst dazu, auf Machtstreben und die Vorstellung der eigenen Unersetzlichkeit zu verzichten. In dem Schreiben mit dem Titel "Abschied nehmen lernen" verfügt Franziskus Änderungen der Regeln zur Amtszeit von Bischöfen und Kurienbischöfen. Verlängerungen von Amtszeiten soll es künftig nur noch in Ausnahmefällen geben.