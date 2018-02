Zagreb/Ljubljana. Im Grenzstreit in der Bucht von Piran an der Adria haben die EU-Mitglieder Slowenien und Kroatien Fischer mit Geldstrafen belegt. Kroatien habe slowenische Fischer wegen angeblicher Grenzverletzungen in der umstrittenen Bucht mit Strafen von bis zu 14 000 Euro belegt, berichteten die Medien beider Länder am Donnerstag. In der Woche zuvor hatte Slowenien Strafbefehle an kroatischer Fischer geschickt. Die Regierungen beider Länder forderten ihre Landsleute auf, die Strafen nicht zu bezahlen. Hintergrund ist der Streit um die Grenzziehung in der Piran-Bucht auf der Halbinsel Istrien. Ein internationales Schiedsgericht hatte Slowenien fast die ganze Bucht als Hoheitsgebiet zugesprochen. Kroatien erkennt den Schiedsspruch nicht an und geht weiter von einer Grenze in der Mitte der Bucht aus. Ende des Jahres hatten beide Seiten Polizeiboote losgeschickt, um ihre eigenen Fischer zu schützen. Zu Konfrontationen war es aber nicht gekommen. Slowenien will den Nachbarn vor internationalen Gerichten verklagen.