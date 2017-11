Der Angriff auf Andreas Hollstein, Bürgermeister der sauerländischen Kleinstadt Altena, löst Entsetzen aus. Offenbar wollte der Messerstecher den CDU-Politiker töten, weil Hollstein sehr großzügig Asylsuchende in der Stadt aufgenommen hat.

Schlimmeres verhindert

Preis der Bundesregierung

Zur Person Noch im Mai hatte Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein einen Termin bei der Bundeskanzlerin. Angela Merkel zeichnete die Kommune im Sauerland für ihre gute Flüchtlingsarbeit mit dem Nationalen Integrationspreis aus.



Der CDU-Politiker hatte sich dafür eingesetzt, dass die 18 000-Einwohner-Stadt mehr Flüchtlinge aufnimmt als vorgesehen - auch um den starken Bevölkerungsschwund zu stoppen. Er habe Hassmails bekommen, berichtete er bei der Preisverleihung in Berlin.



Hollstein ist seit 1999 hauptamtlicher Bürgermeister seiner Heimatstadt, zuletzt wurde er 2014 mit fast 70 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. "Der allgemeine Spaßfaktor an der Kommunalpolitik ist begrenzt", hat er dennoch einmal geklagt. Zumal der 54-Jährige mit einer chronisch leeren Stadtkasse zu kämpfen hat. Das Land schickte sogar zeitweise einen Sparkommissar, um den Haushalt von Altena zu sanieren.



Neben seinen politischen Posten ist der Vater von vier Kindern Präsident des Sauerländischen Gebirgsvereins, dem mehr als 30 000 Wanderfreunde angehören. (dpa)

Hass bringt uns nicht weiter. Diese Botschaft rüberzubringen, ist mir wichtig. Andreas Hollstein, Bürgermeister von Altena

Hagen/Altena. (dpa/epd) Die Staatsanwaltschaft Hagen wertet den Messerangriff auf den Bürgermeister der sauerländischen Kleinstadt Altena, Andreas Hollstein (CDU), als Mordversuch mit fremdenfeindlichem Motiv. Der 56-jährige Beschuldigte, der mit 1,1 bis 1,2 Promille alkoholisiert gewesen sei, habe in Tötungsabsicht gehandelt, sagte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli am Dienstag in Hagen. Erkenntnisse über Verbindungen in die rechtsextreme Szene gebe es bislang nicht.Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Mann, der auch psychische Probleme habe, spontan gehandelt hat, erklärte Pauli weiter. Der Angriff sei nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft aus niederen Beweggründen geschehen. Der Beschuldigte rechtfertige die Tat damit, dass der Bürgermeister mehrere hundert Asylsuchende in die Stadt geholt habe. "Das stellt aus unserer Sicht eine Motivation dar, die auf unterster niedriger sittlicher Stufe steht." Dass der Bürgermeister keine schwerwiegenderen Verletzungen erlitten habe, liege nur daran, dass er sich gewehrt hat.Gegen den Verdächtigen erging am Dienstag Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann selbst machte bislang keine weiteren Angaben zu der Tat und will sich über einen Rechtsanwalt äußern. Mit drastischen Worten soll der Mann aus Altena am Montagabend den Ermittlern zufolge nach einem Zusammentreffen in einem Döner-Imbiss die Flüchtlingspolitik des Bürgermeister kritisiert und sinngemäß gesagt haben: "Ihr dreht mir das Wasser ab und holt Flüchtlinge in die Stadt. Ich steche dich ab." Daraufhin habe er ein Küchenmesser mit einer 22 Zentimeter langen Klinge aus dem Rucksack gezogen und Hollstein am Hals eine leichte Schnittwunde zugefügt, schilderte Ralf Eickler von der Mordkommission. Nur durch das Eingreifen des Imbissbudenbesitzers und seines zu Hilfe eilenden Sohnes seien gravierendere Verletzungen verhindert und der Angreifer überwältigt worden.Bislang gehen Staatsanwaltschaft, Staatschutz und Polizei von einer spontanen Tat aus. Der Mann lebe in prekären Verhältnissen, erklärten die Ermittler. Getrennt von seiner Ehefrau wohne der arbeitslose Maurer mit psychischen Problemen allein in seinem Haus in Altena, das aufgrund einer Insolvenz unter Zwangsversteigerung steht und in dem bereits die Wasserversorgung abgestellt wurde.Die Schuldfähigkeit des Mannes müsse unter anderem durch ein Gutachten geklärt werden, sagte Oberstaatsanwalt Pauli. Auch müsse geprüft werden, ob der Beschuldigte möglicherweise in suizidaler Absicht gehandelt habe und sich durch Polizeibeamte habe töten lassen wollen. Nach Worten von André Dobersch vom Staatsschutz steht der Bürgermeister unter polizeilichem Schutz. Auch würden diverse Hassmails, die Hollstein nach der Tat erreichten, nach strafrechtlicher Relevanz ausgewertet. Hollstein sagte am Dienstag: "Hass bringt uns nicht weiter. Diese Botschaft rüberzubringen, ist mir wichtig. Ich werde mich weiter für Flüchtlinge und Bürger in Altena einsetzen."Altena hatte Anfang des vergangenen Jahres von sich reden gemacht, weil sich der Stadtrat entschieden hatte, freiwillig mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als nach dem Zuteilungsschlüssel des Landes Nordrhein-Westfalen nötig gewesen wäre. Im Mai wurde Altena dafür von Kanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet. Merkel (CDU) äußerte sich bestürzt: "Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein - und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert im Namen der Kanzlerin.Der Angriff löste zahlreiche Reaktionen aus. "Diese Gewalt in unserem Land gegenüber ehrenamtlich Tätigen, gegen Bürgermeister, die sich um das Wohl ihrer Stadt kümmern, ist verabscheuungswürdig", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz zeigte sich schockiert. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierte betroffen auf das Attentat. In einem Brief an Hollstein zeigte er sich zugleich erleichtert, dass dieser wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde.