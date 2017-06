Berlin. Deutschland will die G20-Staaten zu mehr Investitionsförderung in Afrika bewegen - auch damit nicht noch mehr Menschen mit Schlepperbooten nach Europa kommen. "Die gute Entwicklung der Welt wird nicht funktionieren, wenn nicht alle Kontinente der Welt daran teilnehmen", sagte die amtierende Präsidentin der G20-Gruppe, der die wichtigsten Wirtschaftsmächte aller Kontinente angehören. Merkel betonte, dass die klassische, einseitige Entwicklungshilfe nicht immer der richtige Weg gewesen sei, um Afrika zu helfen. "Wir brauchen eine Initiative, die nicht über Afrika spricht, sondern die mit Afrika spricht", sagte die Kanzlerin.

Merkel macht Afrika zum ersten Mal zum Schwerpunktthema der G20-Präsidentschaft. Vor dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am 7. und 8. Juli in Hamburg hat Merkel jetzt zehn Staats- und Regierungschefs nach Berlin eingeladen. Bei der zweitägigen Konferenz geht es unter anderem um die Förderung reformwilliger Musterstaaten, für die Deutschland 300 Millionen Euro zusätzlich zusagte. Mit diesem Geld sollen Berufsbildung und Beschäftigungsprogramme in Tunesien, Ghana und der Elfenbeinküste finanziert werden. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) bezeichnete die drei Staaten am Montag als "Reformchampions". Er sagte nach einem Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, er sei optimistisch, dass auch Ägypten in einigen Monaten zu dieser Gruppe gehören werde. Notwendig sei dafür allerdings die Einhaltung bestimmter Standards, auch in puncto Menschenrechte. Müller warnte, mit Entwicklungshilfe und privaten Investitionen sei es nicht getan. Die EU und Andere müssten den Staaten Afrikas in Zukunft auch faire Handelsbedingungen anbieten.