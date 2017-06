Die Ökopartei berauscht sich drei Monate vor der Bundestagswahl ein bisschen an sich selbst. Jetzt muss es nur noch in der Wählergunst aufwärts gehen. Grüne Identitätskrise - war da was?

Auch mit der CSU

Neues Herzensprojekt

Das Wahlprogramm der Grünen: die wichtigsten Kernpunkte Ab 2030 sollen nur noch abgasfreie Autos in Deutschland neu zugelassen werden.



Bis 2030 soll es 100 Prozent Ökostrom in Deutschland geben und Schluss sein mit der Stromgewinnung aus Kohle. Die 20 schmutzigsten Kraftwerke sollen schon in der nächsten Legislaturperiode vom Netz gehen.



Das Ehegattensplitting soll für neu geschlossene Ehen abgeschafft werden.



Familien sollen mit zwölf Milliarden Euro entlastet werden, unter anderem mit einer Grundsicherung für Kinder.



Fachkräfte sollen künftig einfacher einen Arbeitsplatz in Deutschland suchen können. Asylsuchende sollen vom Asyl- ins Einwanderungsrecht wechseln können.



Innerhalb der nächsten 20 Jahre soll die industrielle Massentierhaltung abgeschafft werden.



Ein Gesetz soll den Export von Rüstungsgütern "massiv" begrenzen und in Staaten außerhalb von Nato und EU unterbinden.



Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll komplett neu aufgestellt und organisiert werden. Die Polizei soll personell und materiell gut ausgestattet werden.



Eine "verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögenssteuer" soll "Superreiche" stärker zur Kasse bitten.



Wer in Deutschland geboren wird, soll automatisch Deutscher sein.



Asylverfahren sollen nur noch wenige Wochen dauern. Eine Obergrenze für Flüchtlinge ist tabu. (dpa)

Berlin. Am Ende ist die Erleichterung mit Händen zu greifen, nicht nur bei den Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt. Im Eiltempo haben die Grünen die letzte Runde ihres Parteitags hinter sich gebracht. Wahlprogramm verabschiedet, offene Konflikte vermieden, Geschlossenheit demonstriert. Mission erfüllt. Erschöpft und zufrieden nach drei Tagen Debatte und 2200 Änderungsanträgen tanzt die Grünen-Spitze mit Delegierten auf der Bühne zum Nena-Hit "Irgendwo, igendwie, irgendwann".Nicht "irgendwann", sondern im Herbst wollen die Grünen nach zwölf Jahren endlich wieder auch im Bund an die Regierung. Auch nicht "irgendwie", sondern mit klaren Forderungen nach Klimaschutz, Agrarwende und sozialer Gerechtigkeit. Nur mit wem, das muss zwangsläufig offen bleiben. Anträge, eine Koalition zumindest mit der CSU auszuschließen oder Rot-Rot-Grün im Wahlprogramm zu nennen, fallen durch.Den jüngsten Sonntagstrend, der den Grünen nur 7 Prozent gibt, ignoriert der Parteitag trotzig. Drittstärkste Partei möchten sie werden, derzeit liegen sie je nach Umfrage eher auf Platz fünf. Gefordert ist eine riesige Kraftanstrengung. Dass dies nicht unmöglich ist, zeigt der Kongress im Berliner Velodrom. Die Grünen machen sich die drei Tage über vor allem Mut. Mit einer beeindruckend professionellen Inszenierung präsentieren sich die Spitzenkandidaten. Özdemir und Göring-Eckardt gehen gestärkt in die entscheidende Phase des Wahlkampfs.Knallige Reden, Frontalangriffe auf Kanzlerin Merkel und den Status quo. Der Klimaschutz steht ganz oben, der Markenkern der Grünen, mit der Aufkündigung des Pariser Abkommens durch US-Präsident Donald Trump aktueller denn je. Vielleicht eine Chance. "Ein hervorragendes, ein mutiges, ein weitsichtiges Wahlprogramm", sagt Bundestags-Fraktionschef Anton Hofreiter. Es sei "real und radikal" zugleich. Er, der Mann des linken Flügels, stellt sich damit noch einmal demonstrativ hinter das Spitzenduo.Der Ausstieg aus der Kohle ersetzt bei den Grünen den Atomausstieg als Herzensprojekt. Das größte deutsche Braunkohlekraftwerk stoße so viel Klimagase aus wie 13,5 Millionen Autos, sagt Winfried Kretschmann dem Parteitag. Auch der grüne Ministerpräsident und Ober-Realo aus dem Autoland Baden-Württemberg schließt die Reihen, Streit mit den Bundes-Grünen war gestern. Dem Beschluss, ab 2030 nur noch abgasfreie Autos neu zuzulassen, widerspricht er in Berlin nicht. Ein bisschen Krawall war dann doch: Canan Bayram, als Kandidatin für den Wahlkreis Berlin-Kreuzberg Nachfolgerin des Altlinken Hans-Christian Ströbele, bezichtigt das Spitzenduo, es wirke wie "Ortsverein-Vorsitzende der CDU". Und dem umstrittenen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ruft sie zu, er solle doch "einfach mal die Fresse halten."Am späten Samstagabend schlägt Palmer zurück. "Es ist okay zu sagen, der ist ein Quartalsirrer oder ein Rechtsausleger", sagt der Schwabe. Aber dass man ihm von der Bühne herunter "Halt doch mal die Fresse" entgegengeschleudert habe, das treffe ihn. Und dennoch sagt Palmer dann versöhnlich: "Nur Tübingen und Kreuzberg gemeinsam gewinnen Bundestagswahlen."