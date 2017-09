Prag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der tschechische Präsident Milos Zeman haben bei einem Treffen in Prag kontroverse Positionen in der Flüchtlingspolitik und der Ukraine-Krise klar benannt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekräftigte Steinmeier die Verbindlichkeit des Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Umverteilung von Flüchtlingen in der EU. Zeman dagegen wies die Forderung nach Aufnahme von Flüchtlingen erneut zurück. Zum Thema Ukraine erneuerte Zeman die Ablehnung der von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland. "Sanktionen haben noch nie irgendetwas erreicht", sagte er und nannte es "komisch", dass die Europäer zugleich US-Sanktionen gegen Moskau ablehnten. Steinmeier betonte, die Sanktionen gegen Russland wegen der völkerrechtswidrigen Annektion der Krim seien kein Selbstzweck. Ziel sei eine Deeskalation des Konflikts.