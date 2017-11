Da sage noch mal einer, der Bundespräsident sei ohne Macht und Einfluss, sei ein Scheinkönig der parlamentarischen Demokratie. Frank-Walter Steinmeier zeigt wie kaum einer seiner Vorgänger, was das Staatsoberhaupt alles kann - und können muss.

Berlin. In der Krise nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen hat der Bundespräsident nicht nur eine Schlüsselrolle übernommen, er bestimmt jetzt auch den Takt der Ereignisse - und womöglich das Ergebnis. Ob Kanzlerin Angela Merkel oder SPD-Chef Martin Schulz es nun wollen oder nicht.Mit der Einladung an Merkel, Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer zu einem gemeinsamen Gespräch hat er eine inoffizielle zweite Sondierungsrunde eröffnet, an deren Ende sehr wohl eine neue Große Koalition aus Union und SPD stehen könnte. Steinmeier drückt aufs Tempo. Die Verhandlungen von Union, FDP und Grünen waren erst seit wenigen Stunden gescheitert, da wandte sich der Präsident am Montag mit einer knackigen Ansprache an Volk und Politiker. In zügigem Tempo sprach Steinmeier dann mit den Chefs von CDU, CSU, FDP und Grünen. Am wichtigsten und folgenschwersten aber war das Treffen am Donnerstag mit SPD-Chef Schulz.Um die Mittagszeit am Freitag zeigt sich Schulz dann im Willy-Brandt-Haus. Es war eine kurze Nacht für ihn, eine Erkältung setzt ihm obendrein zu. Bis 1.30 Uhr saß die Parteiführung zusammen. Acht Stunden wälzten sie alle Argumente hin und her. Teilnehmer berichten hinterher glaubhaft, es sei eine der besten Sitzungen der SPD-Spitze seit Jahren gewesen: offen, kontrovers, ehrlich. Einig war sich die Runde, dass die SPD nun versuchen müsse, die Kurve zu kriegen, ohne faule Kompromisse einzugehen. Die SPD-Ministerpräsidenten sollen geschlossen dafür sein, die Chancen für eine Große Koalition auszuloten.Schulz sagt bei seinem kurzen Auftritt, der Bundespräsident habe einen "dramatischen Appell" an alle Parteien gerichtet - dem füge sich nun die SPD und sei für Gespräche offen. Zu anderen Zeiten hätte so eine 180-Grad-Wende einen SPD-Vorsitzenden zu Fall bringen können - aber es sind besondere Zeiten. Inzwischen wissen Schulz und seine Leute: Es war eine große Torheit, am Montag hektisch den GroKo-Ausschluss vom Wahlabend zu untermauern und den Eindruck zu erwecken, die 20-Prozent-SPD wolle sich mit Wonne in das Abenteuer Neuwahl stürzen. In der Bundestagsfraktion ist die Bereitschaft gering, sich als Lemminge hinter Schulz diese Klippe hinunterzustürzen. Ob Schulz seinen persönlichen Glaubwürdigkeitsverlust kitten und wie lange er im Amt bleiben kann, wird davon abhängen, wie umsichtig er die kommenden Wochen gestaltet. Ob die SPD-Mitglieder, die seit 2005 in zwei Großen Koalitionen mit einer übermächtigen Kanzlerin die Schwindsucht ihrer Partei erdulden mussten, noch einmal den Weg zu Schwarz-Rot bis zum Ende mitgehen, ist völlig ungewiss.