Berlin. (KNA) Die Bundesregierung hat mit einer Feierstunde der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) bekräftigte die Notwendigkeit eines "fortdauernden und mahnende Gedenkens an Krieg und Vertreibung". Der beste Weg sei der Austausch mit Zeitzeugen, sagte er am Dienstag im Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Mit Blick auf die Vertriebenen mahnte de Maiziere an, dass es trotz der gemeinsamen deutschen Herkunft oft an Solidarität in Deutschland gemangelt habe. Auch die heutigen Flüchtlinge würden von Teilen der Bevölkerung ob ihres Fremdseins oder ihrer Religion abgelehnt.Der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis betonte, dass der Gedenktag eine Mahnung sei, in die Vergangenheit zu schauen: "Es ist unsere Pflicht derer zu gedenken, die gezwungen wurden ins Ungewisse zu ziehen." Die Welt stünde derzeit wieder vor großen Herausforderungen. Diese könnten nur gemeistert werden, wenn die Staaten ihre Lehren aus der Vergangenheit zögen.Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Bernd Fabritius, erinnerte, dass jeder Mensch, der gezwungen werde, seine Heimat zu verlassen, Opfer sei und einen dramatischen Bruch seiner eigenen Biografie erlebe: "Das war 1945 so und es gilt in Gegenwart und Zukunft",