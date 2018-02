Bundestag: AfD-Politiker greift Integrationsbeauftragte an

Berlin. Im Bundestag ist es am Freitag zu einer heftigen Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft gekommen. Der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio sagte: "Ein zur Regel entarteter Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie." Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), nannte er ein "Musterbeispiel misslungener Integration". Die Deutsch-Türkin Özoguz war bereits im vergangenen Jahr von dem AfD-Politiker Alexander Gauland verbal attackiert worden. Dieser hatte im Sommer im Wahlkampf gesagt, man müsse die Integrationsbeauftragte "in Anatolien entsorgen". Die Äußerungen des Abgeordneten Curio im Bundestag sorgten bei anderen Fraktionen für Empörung und Protest. Der Antrag der AfD zu einer Rückkehr zur sogenannten Optionspflicht sei "zutiefst fremdenfeindlich", sagte der FDP-Abgeordnete Jürgen Martens. Der Linke-Abgeordnete Niema Movassat sagte, der Antrag sei "schwer erträglich" und ein Sammelsurium "völkischer Begriffe". Die Vorlage wurde zur Beratung an den Innenausschuss überwiesen.