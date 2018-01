Bundestag stimmt für Antisemitismus-Beauftragten

Berlin. (KNA) Der Bundestag will mehr gegen Antisemitismus tun und deshalb einen eigenen Beauftragten einsetzen. Einen entsprechenden Antrag verabschiedeten die Parlamentarier am Donnerstag. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, das zivilgesellschaftliche Engagement weiter zu stärken. Offen ist laut Antrag, ob die Stelle des Antisemitismusbeauftragten im Bundeskanzleramt oder in einem Ministerium angesiedelt sein soll. Union, SPD, Grüne und die FDP hatten den Antrag eingebracht und stimmten dafür. Auch die AfD votierte dafür. Die Linke enthielt sich.

In dem Antrag heißt es, der Bundestag wende sich gegen jede Form von Antisemitismus. Deutschland trage vor dem Hintergrund der Schoah, der Ermordung von sechs Millionen europäischen Juden, Verantwortung im Kampf gegen Antisemitismus. Zu den geplanten Maßnahmen zählen etwa die Strafbarkeit bei Leugnung des Holocaust im Internet sowie aufenthaltsrechtliche Konsequenzen gegenüber Ausländern, die zu Hass aufrufen.