Die SPD bezichtigt die Kanzlerin des "Anschlags auf die Demokratie". Für die Union ist das eine Umdrehung zu viel. Dabei hat die heiße Phase des Wahlkampfs noch gar nicht begonnen.

Diese Wortwahl haben wir bei Terroristen genutzt bisher. CDU-Bundesvize Julia Klöckner zum Angriff von Martin Schulz auf Angela Merkel

Berlin/München. Die Verbal-attacke von SPD-Chef Martin Schulz gegen die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel beschädigt den Zusammenhalt der schwarz-roten Koalition spürbar. Fast die gesamte Führungsriege hinter Merkel reagierte empört auf den Angriff von Schulz auf Merkel, auch in der SPD gab es vereinzelt Kritik an Schulz. Er hatte beim SPD-Parteitag am Sonntag in Dortmund gesagt, Merkel und die Union drückten sich vor inhaltlichen Aussagen und nähmen damit eine geringere Wahlbeteiligung in Kauf. "Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie."Merkel sei ganz sicher keine Gefahr für die Demokratie, sagte auch CDU-Vize Thomas Strobl. CDU-Bundesvize Julia Klöckner mahnte: "Diese Wortwahl haben wir bei Terroristen genutzt bisher." Auch CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sprach in der "Rheinischen Post" von Worten, mit denen sonst Terroranschläge beschrieben werden. CDU-Generalsekretär Peter Tauber widersprach Schulz' Vorwurf, die Union meide inhaltliche Festlegungen und nehme eine geringere Wahlbeteiligung in Kauf. "Wir wollen mobiliseren", sagte Tauber nach einer CDU-Vorstandssitzung am Montag in Berlin. Dies hätten auch die jüngsten Landtagswahlen gezeigt, bei denen die CDU Nichtwähler habe motivieren können. Der SPD-Vorwurf, die Union habe kein Wahlprogramm, sei wohlfeil, da dieses bekanntlich erst am 3. Juli vorgestellt werde. Dass Schulz ungeduldig sei, sei dessen Problem. "Er wird genug Gelegenheit haben, sich an unserem Programm zu messen", sagte Tauber.Regierungssprecher Steffen Seibert sagte: "Es ist offensichtlich, dass für die Bundesregierung klar ist, dass wir alle zusammen für die Demokratie arbeiten." Basis dafür sei seit 2013 der Koalitionsvertrag von Union und SPD. Der frühere Hamburger SPD-Bürgermeister Klaus von Dohnanyi sprach in der "Welt" von einer "Entgleisung" von Schulz. Als Spitzenkandidat und SPD-Chef solle er genau "aufpassen, was er sagt".SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann und SPD-Vize Ralf Stegner verteidigten die Attacke von Schulz auf Kanzlerin Merkel. "Wahlkampf ist nicht das Hin- und Herwerfen von Wattebäuschchen, sondern da muss man auch mal konkret werden. Ich finde das ist in diesem Fall gelungen", sagte Oppermann im ARD-"Morgenmagazin". Schulz sei der richtige Mann, um unentschlossene Wähler abzuholen. "Es gab noch nie eine so große Übereinstimmung zwischen Person, Programm und Partei." Stegner sagte, Schulz habe mit seiner Kritik an Merkel einen "wunden Punkt" getroffen, sagte Stegner.