Berlin. Die Bundesregierung hat den Abzug der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik eingeleitet und will die Anti-IS-Truppe so schnell wie möglich nach Jordanien verlegen. Das Kabinett beauftragte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch damit, innerhalb einer Woche alle offenen Fragen zu klären und einen Zeitplan vorzulegen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in dem Abzug allerdings keine neue Eskalationsstufe im angespannten Verhältnis mit Ankara. In den Gesprächen mit der Türkei müsse man sich nun "auf andere Punkte konzentrieren", sagte sie.Der Umzug wird nach Schätzung von Ursula von der Leyen zwei bis drei Monate dauern. Neben 260 Soldaten, werden sechs "Tornado"-Aufklärungsjets, ein Tankflugzeug und 200 Container verlegt. Die Truppe in Incirlik späht seit Anfang 2016 Stellungen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak aus, damit diese von Verbündeten bombardiert werden können. Grund für den Abzug ist ein Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem türkischen Stützpunkt. Die Regierung in Ankara hatte mit dem Besuchsverbot auf die Asylgewährung für türkische Soldaten in Deutschland reagiert.Eine Änderung des Bundestagsmandats ist rechtlich nicht notwendig, weil darin der Stationierungsort nicht genannt ist. Aus politischen Gründen wird das Parlament möglicherweise aber trotzdem über den Abzug abstimmen. Alle Fraktionen im Bundestag haben sich für den Abzug aus Incirlik ausgesprochen.