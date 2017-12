Löbau. Wenn Michael Kretschmer neuer Regierungschef von Sachsen wird, gehört er zu den jüngsten deutschen Politikern in diesem Amt - aktuell wäre er mit 42 Jahren der jüngste deutsche Ministerpräsident. Am Samstag wurde er auf einem Parteitag der Sachsen-CDU in Löbau als Nachfolger von Ministerpräsident Stanislaw Tillich zum Parteichef gekürt. Mit 90 Prozent fiel die Zustimmung überraschend deutlich aus. Am Mittwoch soll er zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Dabei sah noch Ende September die politische Karriere des gebürtigen Görlitzers alles andere als rosig aus. Bei der Bundestagswahl verlor Kretschmer ausgerechnet in seiner Heimatregion das Direktmandat gegen einen bis dato namenlosen AfD-Mann. Am Tag darauf gab er zu, wie schon seit 2002 mit einem Sieg gerechnet zu haben. Einen "Plan B" habe er nicht, sagte der zweifache Vater geknickt. "Das ist eine Zäsur für mich persönlich." Denn Kretschmer war genauso erfolgsverwöhnt wie die CDU im Freistaat, die nach der Wende dreimal hintereinander die absolute Mehrheit bei Landtagswahlen errang und erst seit 2004 die Macht mit anderen teilen muss. Seit 2005 amtierte Kretschmer als Generalsekretär der Sachsen-CDU, 2009 wurde er Vizefraktionschef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und war unter anderem für Forschung und Bildung verantwortlich.Dabei erwies er sich als fähiger Netzwerker, holte immer wieder Fördermittel des Bundes in den Freistaat. Die guten Kontakte zur Bundesebene könnten Michael Kretschmer nun in seinem neuen Amt von Vorteil sein.