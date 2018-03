Peking. Trotz der Bedenken im Volk über eine allzu große Machtfülle in seinen Händen baut Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Herrschaftsgewalt noch weiter aus. Mit Einstimmigkeit ließ sich "Chinas starker Mann" in Peking am Samstag vom Volkskongress für eine zweite fünfjährige Amtszeit bestätigen. Auch erhob das nicht frei gewählte Parlament Xis einflussreichen Verbündeten Wang Qishan zum neuen Vizepräsidenten. Dieser soll Xi innenpolitisch Gegner vom Hals halten und sich außenpolitisch um das Verhältnis zu den USA kümmern.

Als Staats-, Partei- und Militärchef Chinas stützt Xi seine Macht vor allem auf die neue Super-Überwachungsbehörde, die für treue Gefolgschaft im Staatsapparat sorgen soll. Die knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes beförderten am Sonntag seinen 64-jährigen Vertrauten Yang Xiaodu zum Chef der neu geschaffenen "Nationalen Aufsichtskommission". Das Machtorgan soll mit weitreichenden Vollmachten gegen Korruption, Dienstvergehen oder auch eine allzu lockere Umsetzung politischer Ziele vorgehen. Die Disziplinarbehörde kann Verfahren einleiten, Verdächtige festnehmen und bis zu sechs Monate ohne Gerichtsbeschluss in Gewahrsam halten, ermitteln und bestrafen. Kritiker sehen ein Werkzeug der Repression, um Kontrolle zu sichern, politische Feinde zu verfolgen und potenzielle Gegner einzuschüchtern.Der politisch geschwächte Ministerpräsident Li Keqiang wurde am Sonntag für eine zweite Amtszeit bestätigt. Der 62-Jährige dürfte noch weitere Zuständigkeiten verlieren, wenn an diesem Montag Xi Jinpings Wirtschaftsberater Liu He zum neuen Vizepremier und möglicherweise auch zum Zentralbankchef gemacht wird. Li Keqiang gehört nicht zum Lager des Staats- und Parteichefs und hatte schon vorher Kompetenzen abgeben müssen, als Xi wichtige Regierungsfunktionen in Arbeitsgruppen der Partei verlegt hatte.Der Volkskongress billigte auch einen umfassenden Umbau der Regierung. Die Zahl der Ministerien und Aufsichtsbehörden im Rang eines Ministeriums wird von 34 auf 26 zusammengestrichen. Auch wird die Finanz- und Bankenaufsicht zusammengelegt. Die neue Superbehörde soll die weit verzweigte Finanzbranche ohne Gezanke um Zuständigkeiten besser kontrollieren, um riskante Kreditvergaben und die dramatisch hohe Verschuldung der Unternehmen einzudämmen.Fünf Jahre nach seiner Amtsübernahme ist Xi Jinping heute so mächtig wie kein anderer Führer seit Mao Tsetung. Die Erinnerung an die Allmacht des Staatsgründers löst unter Chinesen aber Unbehagen aus, weil er das Land ins Chaos gestürzt hatte. Um die Wiederkehr eines solchen Diktators zu verhindern, hatten Maos Erben die Macht verteilt, Partei und Regierung getrennt und eine Nachfolgeregelung eingeführt, die alle zehn Jahre einen Generationswechsel vorsah.Doch Xi hat das "kollektive Führungsmodell" beendet. Auch verschmelzt er Staat und Partei. Die Partei bekommt wieder die absolute Führungsrolle. Sein "Gedankengut für eine neue Ära des Sozialismus chinesischer Prägung" wurde als Leitidee in der Staatsverfassung verankert. Auch ließ sich der Präsident vom Volkskongress per Verfassungsänderung den Weg frei machen, unbegrenzt viele Amtszeiten herrschen zu können.