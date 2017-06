Das politische Berlin nimmt kirchlich Abschied von Helmut Kohl. Doch die in Oggersheim ausgetragene Familienfehde überschattet auch die Totenmesse für den Altkanzler.

Was wir sagen können - und sollten - ist dies: In dieser Stunde sind unsere Gedanken auch bei Helmut Kohls Witwe sowie bei seinen Söhnen und ihren Familien. Wir wünschen ihnen allen, dass sie untereinander Versöhnung und Frieden erfahren. Karl Jüsten, Leiter des Katholischen Büros Berlin

Berlin. Nach vielen Liedern, dem Kyrie, nach Unmengen von Weihrauch und einem Gleichnis aus dem Evangelium geht es plötzlich um weltliche Dinge in der Berliner Hedwigs-Kathedrale. Auch in der Familie von Helmut Kohl hätten alle eben ein ganz eigenes Bild von ihm, sagt Priester Karl Jüsten am Dienstagmorgen. "Wir Außenstehenden sollten uns bei der Bewertung dieser unterschiedlichen Sichtweisen zurückhalten." Er redet von dem erbitterten Familienstreit zwischen der Witwe Maike Kohl-Richter und Kohls Sohn Walter. Er findet Worte zu dem sprachlos machenden Trauerspiel von Oggersheim.Die Unionsfraktion im Bundestag hat am Dienstag zu einer Totenmesse für den Altkanzler geladen. Die Politprominenz der Hauptstadt nimmt am Morgen auf den harten Kirchenbänken platz. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist gekommen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, fast das vollständige Kabinett, Hunderte Parlamentarier. "Wir sind dankbar, dass wir Helmut Kohl in unseren Reihen haben durften", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder am Altar. "Niemand ist vollkommen, auch Helmut Kohl war Mensch." Menschen seien ihm wichtig gewesen. So habe er sich bei den Abgeordneten immer nach dem Wohlergehen der Familie erkundigt.In der Familie von Kohl herrscht unterdessen bitterer Streit. Das Verhältnis von Maike Kohl-Richter und Walter Kohl gilt seit langem als angespannt. Walter Kohl will an der geplanten Beisetzung in Speyer nicht teilnehmen, weil sein Vater nicht im Familiengrab der Kohls in Ludwigshafen an der Seite seiner ersten Frau Hannelore beerdigt wird. Maike Kohl-Richter wird von vielen Seiten vorgeworfen, sie habe Kohl abgeschirmt und dafür gesorgt, dass er sich von alten Vertrauten und Familienmitgliedern lossagte. Der Zwist ist auch bei der Totenmesse in Berlin spürbar. "In dieser Stunde sind unsere Gedanken auch bei Helmut Kohls Witwe sowie bei seinen Söhnen und ihren Familien", sagt Priester Jüsten. "Und wir wünschen ihnen allen, dass sie untereinander Versöhnung und Frieden erfahren."Am 1. Juli ist für Kohl ein europäischer Trauerakt in Straßburg geplant. Beigesetzt werden soll er dann in Speyer. Nicht daran teilnehmen kann Michail Gorbatschow (86). Die Ärzte hätten von einer Reise abgeraten, sagte er am Dienstag in Moskau. Gorbatschow gilt wie auch Kohl als einer der Väter der deutschen Einheit. Er war Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, als die Berliner Mauer fiel.