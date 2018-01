Tunis. Die Bilder sind fast die gleichen wie vor sieben Jahren. Damals standen junge Menschen im Zentrum von Tunis, und forderten den "Sturz des Regimes" - heute fordern sie den "Sturz des Finanzgesetzes". Sie beklagen gestiegene Preise und zu hohe Steuern.

Mehr als 600 Menschen wurden bei den teils gewaltsamen Protesten in den vergangenen Tagen nach Angaben des Innenministeriums festgenommen. Es handele sich um Plünderer, die die sozialen Proteste gegen die Inflation und das seit Jahresbeginn geltende Finanzgesetz ausnutzten, sagte ein Sprecher des Innenministerium. Allein in der Nacht auf Donnerstag seien 328 Menschen festgenommen worden, weil sie öffentliches oder privates Eigentum beschädigt oder sich an Plünderungen beteiligt hätten. Bereits die dritte Nacht in Folge war es im ganzen Land zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften gekommen. Ministerpräsident Youssef Chahed hatte die Menschen um Verständnis für die Einführung des Finanzgesetzes gebeten. Das Land habe Probleme. "Wir glauben, dass 2018 das letzte schwierige Jahr wird", sagte Chahed. Die Steuererhöhungen würden helfen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Regierungschef Chahed warf kriminellen Netzwerken und Oppositionspolitikern vor, die Unruhen anzustacheln.Nach der Revolution 2011 hatte Tunesien weitreichende demokratische Reformen eingeleitet. Der nordafrikanische Land gilt als Musterland des "Arabischen Frühlings". Doch es bekommt seine wirtschaftlichen Probleme nicht in den Griff. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, fast jeder Dritte Hochschulabsolvent findet keine Anstellung.Die Staatsverschuldung ist auf knapp 70 Prozent des Bruttoinlandprodukts gestiegen.