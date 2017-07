Hamburg. Möwen kreischen, Hafenkräne und Elbphilharmonie glitzern im Sonnenschein. Mit der Hafenrundfahrt beginnt das Programm für die Partner der G20-Teilnehmer am Freitag verheißungsvoll. Doch ohne First Lady Melania Trump. Etwa verschlafen? Nein. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump wird von Demonstranten in Hamburg an der Teilnahme gehindert. Mit an Bord ist jedoch der drei Jahre alte Hadrien Trudeau in Begleitung seiner Mama.

Drei Männer unter Frauen

Gourmet-Mittagessen

Nach dem Elbe-Trip müssen auch die beiden - und alle anderen Ehefrauen und -männer der Staats- und Regierungschefs - flexibel sein. Angesichts der G20-Krawalle muss ein Besuch des Deutschen Klimarechenzentrums kurzerhand umdisponiert werden. Deren Wissenschaftler halten ihre Vorträge schließlich im noblen Hotel Atlantic. Melania Trump sitzt stundenlang in ihrer Unterkunft an der Außenalster fest. Die Polizei habe keine Sicherheitsfreigabe erteilt, sagt ihre Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Meine Gedanken sind bei denen, die bei den Protesten in Hamburg verletzt wurden. Ich hoffe, dass alle sicher bleiben", twittert Trump aus dem Gästehaus des Hamburger Senats.Verpasst hat sie an Bord des Ausflugsschiffs "Diplomat" den zwanglosen Austausch. Aus der Ferne ist lächelnd Joachim Sauer, Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gastgeber der Lebensgefährten, an Deck zu sehen. Die Männer sind zu dritt: Sauer, Philip May, der Mann der britischen Premierministerin Theresa May, und Xavier Giocanti, der Lebensgefährte der IWF-Chefin Christine Lagarde.Nach dem Mittagessen im "Fischerei-Hafenrestaurant" - bekannt für Gourmet-Menüs mit Carpaccio von Eismeerforelle oder argentinische Wildgarnelen - kommt die Routenänderung. Statt zum DKRZ, das mitten in der Demo-Zone liegt, geht es ins Hotel Atlantic. Dort folgt ein Teil der Gruppe den Klima-Ausführungen von DKRZ-Chef Thomas Ludwig, die sich Quantenchemiker Sauer gewünscht hatte. Trudeau junior und "Maman" sind nicht mehr dabei.Am Abend stand für die Gruppe ein Konzert und Abendessen in der Elbphilharmonie auf dem Programm. Auf Wunsch der Kanzlerin sollte das Philharmonische Staatsorchester Hamburg Beethovens 9. Sinfonie zu Gehör bringen.