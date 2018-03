Das Attentat gegen Sergej Skripal löst eine politische Krise aus. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein verbotenes Nervengift. Wird der Fall eskalieren?

London/Moskau. Russland hat nach britischen Angaben in den vergangenen zehn Jahren das verbotene Nervengift Nowitschok produziert. Dafür gebe es Beweise, sagte der britische Außenminister Boris Johnson am Sonntag. Mit einer solchen Substanz wurden nach britischen Angaben der frühere Doppelagent Sergej Skripal und dessen Tochter Yulia vor zwei Wochen vergiftet. London beschuldigte den russischen Präsidenten Wladimir Putin als direkten Drahtzieher der Tat. Russland weist alle Beschuldigungen zurück. Unabhängige Experten sollen nun Proben des bei dem Attentat verwendeten Gifts untersuchen. Vertreter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) werden an diesem Montag in Großbritannien erwartet. Das teilte das Außenministerium in London mit. Die OPCW lasse die Proben in internationalen Labors untersuchen. Dies werde mindestens zwei Wochen dauern. Nowitschok war bislang nur als Nervengift aus der früheren Sowjetunion bekannt. Johnson kündigte an, an diesem Montag die EU-Außenminister über den Fall zu informieren und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu treffen.Am Samstag ordnete Moskau die Ausweisung von 23 britische Diplomaten in Russland an. Zudem verbot Russland den Betrieb des britischen Generalkonsulats in St. Petersburg und des Kulturinstituts British Council im Land. London will weitere Schritte erörtern. Der Kreml reagierte auf Strafmaßnahmen, die die britische Premierministerin Theresa May zuvor verkündet hatte. Dazu zählt die Ausweisung 23 russischer Diplomaten und das Kappen bilateraler Beziehungen "auf hoher Ebene".Alexander Schulgin, der russische Vertreter bei OPCW, behauptete, auch der könnte Westen Zugriff auf das Gift gehabt haben. Er nannte ausdrücklich Großbritannien und die USA. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, nannte als weitere mögliche Herkunftsländer des Nervengifts Tschechien, die Slowakei und Schweden. Die Regierungen in Prag und Bratislava wiesen dies umgehend und vehement zurück.Skripal soll den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 über russische Agenten in Europa informiert haben. 2004 flog der ehemalige Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU auf und wurde zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt. 2010 kam er im Rahmen eines Gefangenenaustauschs nach Großbritannien. Für Unruhe in Großbritannien sorgt auch der Mord an dem Kreml-Kritiker und russischen Geschäftsmann Nikolai Gluschkow. Die britische Polizei kontaktierte eine Reihe von Exil-Russen und mahnte sie zur Vorsicht.