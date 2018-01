Berlin. Auf dem Weg in Richtung Großer Koalition sind noch einige Hürden von Union und SPD zu bewältigen. Wie geht es weiter?

13. Januar: Stimmungstest beim SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt: Wie reagiert die Parteibasis auf das Sondierungspapier? Vizekanzler Sigmar Gabriel, Groko-Befürworter, tritt im Rededuell gegen Juso-Chef Kevin Kühnert (Groko-Gegner) an.15. Januar: Martin Schulz wirbt im SPD-Stammland Nordrhein-Westfalen für die Große Koalition. Der CSU-Vorstand berät in München über die Sondierungsergebnisse. Tags darauf trifft Schulz Parteitagsdelegierte in Düsseldorf. In Berlin halten die Bundestagsfraktionen ihr turnusmäßiges Treffen zu Beginn der Sitzungswoche.17. Januar: Schulz ist bei den bayerischen SPD-Landtagsabgeordneten im Kloster Irsee.21. Januar: Der SPD-Sonderparteitag entscheidet in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union.22. Januar: Bei einem "Ja" der SPD können schon an diesem Tag die Verhandlungen beginnen. Bis Ende Februar könnte der Koalitionsvertrag stehen. Dann müssten aber noch die SPD-Mitglieder darüber entscheiden.