Nordkorea ist auf dem Weg zur Atommacht - und die USA drohen wenig versteckt mit Krieg. Die Krise auf der koreanischen Halbinsel spitzt sich verbal zu. Die Sorge vor einer ungewollten Eskalation wächst.

Guam: Pazifikparadies und Militärstützpunkt Im Westpazifik etwa 2000 Kilometer östlich der Philippinen gelegen, gehört Guam seit 1898 zu den USA. Die Marianen-Insel mit rund 160 000 Einwohnern ist mit ihren Sandstränden und Korallenriffen nicht nur ein beliebtes Ziel für Touristen, sondern auch einer der wichtigsten US-Militärstützpunkte in der Region. Mit einer Fläche von 544 Quadratkilometern ist die Insel etwas mehr als halb so groß wie Berlin. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Guam nach der Attacke auf Pearl Harbour 1941 von den Japanern besetzt, drei Jahre später aber von den USA zurückerobert und zur ständigen Militärbasis ausgebaut. Im Koreakrieg (1950-1953) war der Stützpunkt von großer strategischer Bedeutung, im Vietnamkrieg diente die Insel den USA als Ausgangspunkt für Luftangriffe. Seefahrer, die vermutlich aus Indonesien oder von den Philippinen kamen, begannen schon vor rund 4000 Jahren, Guam zu besiedeln. Ihre Nachfahren stellen heute den Großteil der Bevölkerung. Die Bewohner der von einem Gouverneur verwalteten Insel gelten zwar als US-Bürger, dürfen sich aber zum Beispiel nicht an Präsidentschaftswahlen beteiligen. (dpa)

Washington/Seoul. Donald Trump und Kim Jong Un belegen sich gegenseitig mit Androhungen militärischer Gewalt. Nach seinen deutlichen Worten mit "Feuer, Wut und (...) Macht" legte der US-Präsident am Mittwoch nach und wies wenig missverständlich daraufhin, wie schlagkräftig das US-Atomarsenal doch sei. Nordkoreas Machthaber hatte zuvor mit einem Militärschlag auf das US-Außengebiet Guam im Pazifik, einen militärstrategisch wichtigen Stützpunkt, gedroht.Die Kriegsrhetorik, so abwegig sie in Teilen auch sein mag, weckte Ängste vor einer unkalkulierbaren Eskalation oder gefährlichen Fehleinschätzung, die einen gewaltsamen Konflikt mit Hundertausenden Toten auf der koreanischen Halbinsel auslösen könnte. US-Außenminister Rex Tillerson versuchte sich sogleich in Besänftigung. Es gebe keine unmittelbare Bedrohung, die Amerikaner sollten ruhig schlafen. Selbst Trump wies darauf hin: Keiner wolle einen Krieg. Tillerson versuchte die ungewöhnliche Rhetorik so zu erklären: Trump habe mit Kim Jong Un lediglich in einer Sprache sprechen wollen, die dieser auch verstehe.Während drastische Formulierungen in Nordkoreas Propaganda zum gewohnten Ton gehören, gibt es für derart streitlustige Äußerungen eines amerikanischen Präsidenten wenige Präzedenzfälle. Zwar hatte sich auch Trumps Vorbild Ronald Reagan gern martialischer Worte bedient, doch ähnlich drastisch hatte sich nur US-Präsident Harry Truman 1945 bei der Mitteilung über den Abwurf der Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima geäußert, als er die Kapitulation der Japaner forderte. Er drohte ihnen sonst mit "einem Regen der Zerstörung aus der Luft, wie ihn die Erde noch nicht gesehen hat".Mit der Wortwahl Trumps wächst die Sorge, dass sich beide Kontrahenten weiter aufschaukeln. Beobachtern in Seoul fiel auf, dass die Drohung Nordkoreas mit einem Angriff auf die Pazifikinsel Guam zumindest gemessen an der üblichen, wilden Kriegspropaganda fast differenziert wirkte. Die Drohung war auch keineswegs neu und schon früher ähnlich geäußert worden. Der verbale Schlagabtausch ist der vorläufige Höhepunkt der Krise, die durch Nordkoreas Tests mit Interkontinentalraketen eskalierte. Die Sorge über Pjöngjangs Fortschritte mit Nuklearsprengköpfen wächst.Die USA und Japan gehen davon aus, dass Nordkorea in der Lage ist, Raketen mit Miniatur-Atomsprengköpfen zu bestücken - auch Interkontinentalraketen, die die USA erreichen könnten. Allerdings wiesen Experten darauf hin, dass es nicht allein um die Verkleinerung der Sprengköpfe geht, sondern auch darum, dass sie auch den Wiedereintritt der Rakete in die Erdatmosphäre überstehen.Trotz der neuen Spannungen zeigten sich viele Südkoreaner gelassen. Die Regierung in Seoul gab keine Warnmeldung heraus. Auch das öffentliche Leben in der besonders von Nordkoreas Artillerie bedrohten Hauptstadt ging wie gewohnt seinen Gang. "Nordkorea droht ja immer wieder damit, aber am Ende ist nie etwas passiert", sagte die 26-jährige Jeon Hae-in in Euijeongbu, einem Vorort von Seoul, 30 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt: "Bei Trump ist es ein bisschen anders. Ihm würde ich alles zutrauen."Kritik an Trumps Wortwahl gab es auch in den USA. Der außenpolitisch profilierte, republikanische US-Senator John McCain mahnte Trump zur Zurückhaltung. "Die großen Führer, die ich kenne, sprechen keine Drohungen aus, solange sie nicht bereit zum Handeln sind", sagte der Republikaner. "Und ich bin nicht sicher, dass Präsident Trump bereit zum Handeln ist." Trump bringe die USA damit nur näher an eine ernste Konfrontation. Andere Kritiker warnten, Trump setze die Glaubwürdigkeit der USA aufs Spiel.Die wachsende Eskalation wird von China mit Sorge verfolgt. Peking will die Kontrahenten an den Verhandlungstisch bringen, indem die USA ihre Manöver mit Südkorea einstellen und Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm aussetzt. Trump solle die Sicherheitsinteressen Nordkoreas berücksichtigen, fordert Peking. Die USA wie auch Nordkorea lehnen dies aber ab.