Berlin. Der SPD-Parteitag hat den Weg frei gemacht für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Es ist aber nicht die letzte Hürde:

Bereits an diesem Montag soll es ein Gespräch der Spitzen von CDU, CSU und SPD geben, um organisatorische Fragen für die Verhandlungen zu klären und Abläufe festzulegen. Die Verhandlungen sollen in dieser Woche beginnen. Wann ist unklar. Es wird wohl frühestens am Mittwoch losgehen. Bis zum 12. Februar würde Kanzlerin Angela Merkel die Verhandlungen gerne abschließen, wie sie Teilnehmern zufolge in einer Unionsfraktionssitzung sagte.Die SPD will ihre Mitglieder über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen abstimmen lassen. Dieser Prozess dauert etwa drei Wochen. Sollte der Mitgliederentscheid bei der SPD Mitte Februar beginnen und positiv ausgehen, könnte in einer der Sitzungswochen ab dem 12. März die Kanzlerwahl im Bundestag folgen. Die Regierung stünde dann bis Ende März und damit vor Ostern.