Am Montag kündigte das Weiße Haus an, US-Präsident Donald Trump wolle in der Krise um Katar vermitteln. Doch jetzt hat er es sich offenbar anders überlegt.

Grenzen geschlossen

Gegen "Trumpisierung"

Washington/Doha. Trump hat sich im Konflikt um Katar eindeutig auf die Seite Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten geschlagen. Die Isolation des Golf-Emirats führte er am Dienstag in einer Reihe von Twitternachrichten auf seine Reise in den Nahen Osten zurück. Schon dort hätten beim Thema Terrorfinanzierung alle Hinweise auf Katar gezeigt. "Vielleicht wird das der Anfang vom Ende des Terrorhorrors sein", schrieb er weiter. Die USA sind mit allen Konfliktparteien eng verbündet. In Katar befindet sich der größte US-Militärstützpunkt in der Region.Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Ägypten und der Jemen hatten am Montag alle diplomatischen Kontakte zu Katar abgebrochen. Die Nachbarländer schlossen auch die Grenzen. Zugleich stellten sie den Flugverkehr nach Katar ein. Damit ist das Golf-Emirat, in dem 2022 die Fußball-WM ausgetragen werden soll, weitgehend isoliert. Qatar Airways, die Fluggesellschaft des Emirat, musste zwangsläufig dutzende Kurzstrecken streichen. Erste Analysen gehen von bis zu 30 Prozent Umsatzverlust aus.Die arabischen Staaten beschuldigen Katar, Terrororganisationen wie den sunnitischen Islamischen Staat (IS) zu unterstützen. Gleichzeitig stoßen sie sich an den angeblich guten Beziehungen Katars zum schiitischen Iran. Das sunnitische Königreich Saudi-Arabien sieht in Teheran einen Erzrivalen in der Region.Vor allem Kuwait bemüht sich nun um eine Schlichtung der Krise und will vermitteln. Katar zeigte sich zunächst unversöhnlich. Sein Land lehne jede Bevormundung durch andere Golfstaaten ab, sagte Außenminister Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani dem Sender Al-Dschasira. Der deutsche Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist Katar unterdessen in dem Konflikt beigesprungen. Das Land solle offenbar isoliert und existenziell getroffen werden, sagte der Politiker dem "Handelsblatt". "Eine solche Trumpisierung des Umgangs miteinander ist in einer ohnehin krisengeschüttelten Region ganz besonders gefährlich." (Seite 5)