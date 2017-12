In der Ukraine eskaliert der Streit zwischen Präsident Petro Poroschenko und seinem früheren Freund Michail Saakaschwili. Die Polizei nimmt den Georgier fest, doch dessen Anhänger befreien ihn wieder.

Kiew. Hunderte ukrainische Demonstranten haben mit einer spektakulären Aktion die Festnahme des ehemaligen georgischen Präsidenten und jetzigen Kiewer Oppositionellen Michail Saakaschwili vorerst verhindert. Ursprünglich wollten die Ermittler den 49-Jährigen am Dienstag wegen Unterstützung krimineller Kreise festsetzen. Auf dem Weg zum Untersuchungsgefängnis wurde der Gefangenentransporter jedoch stundenlang blockiert und Saakaschwili befreit.Generalstaatsanwalt Juri Luzenko gab Saakaschwili daraufhin genau einen Tag, sich zu stellen. "In 24 Stunden wird das gesamte Rechtssystem der Ukraine alles Notwendige dafür tun, dass der staatenlose Saakaschwili vor den Ermittlern und danach vor Gericht erscheint", sagte er im Parlament in Kiew.Am Morgen hatten die Einsatzkräfte das Wohnhaus Saakaschwilis im Stadtzentrum gestürmt. Während der Hausdurchsuchung flüchtete der Politiker aufs Dach. Dort drohte er nach Medienberichten damit, sich umzubringen. Ein Dutzend Sicherheitskräfte zerrten Saakaschwili vom Dach und brachten ihn zu einem Gefangenenbus.Nur wenige Minuten später wurde der Transport blockiert. Die Protestierenden zerstachen die Reifen des Busses und schlugen die Frontscheibe ein. Mehrere Dutzend Demonstranten schlugen Seitenfenster des Fahrzeugs ein und brachen eine Tür des Kleinbusses auf. Die Spezialkräfte des Geheimdienstes SBU setzten Reizgas ein, was die Menge aber nicht aufhielt. Nach drei Stunden wurde der umstrittene Politiker schließlich aus dem Fahrzeug befreit.Nach der Befreiung führte Saakaschwili einen Protestmarsch Richtung Parlament an. Örtlichen Medien zufolge rief er den Demonstranten zu: "Ich rufe dazu auf, auf die Straßen und die Plätze zu gehen und den Prozess der Befreiung von Poroschenko und seiner Bande zu beginnen." Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass die Demonstrationen mit Hilfe von prorussischen Politikern finanziert werden, die 2014 nach Moskau geflohen waren. Aus Kiewer Sicht unterstützt Saakaschwili damit Kriminelle. Ihm drohen in der Ukraine bis zu fünf Jahre Haft.