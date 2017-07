Am dritten Tag ihres Plädoyers schildert die Bundesanwaltschaft nochmals detailliert alle Morde der Terrorzelle NSU - und fasst eine Fülle von Indizien zusammen, die für Beate Zschäpes Mitschuld sprechen sollen.

München. Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft alle Morde und Anschläge der Terrorzelle NSU gewollt, unterstützt und anschließend dokumentiert. Am dritten Tag ihres Plädoyers im Münchener NSU-Prozess versuchte Oberstaatsanwältin Anette Greger mit einer Fülle von Indizien, jegliche Zweifel an der Mittäterschaft Zschäpes zu zerstreuen. Zudem schilderte sie nach mehr als vier Jahren Prozessdauer noch einmal detailliert die Morde, die der Terrorzelle angelastet werden.Zschäpe sei eines der drei Gründungsmitglieder des "Nationalsozialistischen Untergrunds" gewesen, und das aufgrund ihres Selbstbewusstseins keineswegs als bloße Mitläuferin, sagte Greger. Zschäpe habe genau um die Zwecksetzung gewusst, maßgeblich für die Tarnung der Gruppe gesorgt und "ein eigenes Interesse an der Begehung der Anschläge gehabt". Die 42-Jährige habe die Anschläge des NSU "als ideologisch für zielführend" betrachtet.Zschäpe lebte mehr als 13 Jahre mit den Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund. In dieser Zeit sollen die beiden Männer zehn Menschen ermordet haben, neun davon aus rassistischen Motiven: Neun der Opfer waren Kleinunternehmer mit ausländischen Wurzeln. Die Bundesanwaltschaft hatte am Dienstag mit ihrem Plädoyer begonnen. Greger argumentierte, bei einem so engen Zusammenleben über viele Jahre hinweg müssten alle drei an der internen Willensbildung beteiligt gewesen sein und die Beschlüsse jeweils mitgetragen haben. Zudem sei davon auszugehen, dass Zschäpe das "Archiv" geführt habe und für die Dokumentation der begangenen Taten verantwortlich gewesen sei. Das werde unter anderem durch Fingerabdrücke und DNA-Spuren der Hauptangeklagten auf Zeitungsartikeln belegt, die wiederum in Bekennervideos des NSU zu sehen seien.Nach der Bundesanwaltschaft will das Gericht die Nebenkläger für ihre Plädoyers aufrufen. Die Dauer der einzelnen Nebenkläger-Plädoyers ist noch nicht abzuschätzen.