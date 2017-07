Warschau/Brünn. Nach dem überraschenden Stopp zweier umstrittener Justizreformen der nationalkonservativen Regierung per Veto hat Polens Präsident Andrzej Duda der Reform der normalen Gerichte zugestimmt. Dies bestätigte am Dienstag der Vizechef der Präsidentenkanzlei Pawel Mucha im polnischen Radio.

Brüssel sieht allerdings die Unabhängigkeit der Justiz auch durch die nun von Duda gebilligte Reform bedroht. Kritiker warnen vor dem Einfluss des Justizministers auf Richter und Gerichte. Durch die unterzeichnete Novelle wird er unter anderem Gerichtsvorsitzende durch neue Kandidaten ersetzen können. Ebenfalls kritisch sieht das Gesetz Tschechiens höchster Richter, Pavel Rychetsky. Es sei ein ebenso rasanter Angriff auf die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt wie die beiden anderen. "Demokratie bedeutet Dialog und den haben wir in Polen bisher vermisst", sagte er im Fernsehsender CT"Falls sich Polen in eine andere Richtung entwickelt, wird Tschechien Verbündete anderswo suchen müssen", warnte am Dienstag im selben Sender Vojtech Filip, der Vorsitzende der oppositionellen Kommunisten (KSCM), der drittgrößten Partei im Abgeordnetenhaus in Prag.