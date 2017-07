Washington. Der neue Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Anthony Scaramucci, hat alte Tweets von seinem Account gelöscht. Das teilte der 53-jährige multimillionenschwere New Yorker Ex-Finanzier am Samstag via Twitter mit und erklärte, durch diese Bekanntgabe strebe er "volle Offenlegung" an. "Frühere Ansichten haben sich entwickelt und sollten keine Ablenkung sein. Ich diene der Agenda von #POTUS ("President of the United States") und das ist alles, auf das es ankommt", schrieb er. Am Freitag war Scaramucci von US-Präsident Donald Trump zum Chef des Kommunikationsbüros ernannt worden. Der Posten war seit Mai vakant. Zuvor hatte ihn Michael Dubke inne.

Unter den gelöschten Tweets war Medienberichten zufolge einer, in dem er Unterstützung für Hillary Clinton ausdrückte, die einstige demokratische Rivalin von Trump im Kampf um das Präsidentenamt 2016. In einem anderen kritisierte er den von Trump geplanten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.Als Scaramucci am Freitag sein Debüt als Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses gab, bekundete er gleich 20 mal seine "Liebe" zu Trump und dessen Regierung. Und das sagt schon viel über ihn. Scaramucci ist gesprächig, überschwänglich, er gilt als glatt, ein Mann, der gern verkauft. Bevor der telegene Harvard-Absolvent seinen neuen Posten erhielt, war er bereits einer der eloquentesten und entschiedensten Fürsprecher von Donald Trump in diversen Fernsehsendungen. Wie es heißt, mag der Präsident "theMooch", wie Scaramucci in Manhattan genannt wird, sehr, weil ihm der Sohn eines italienischen Immigranten in vielen Punkten ähnlich sei - von seinem exaltierten New Yorker Stil bis hin zu seinen Erfolgen als Geschäftsmann.