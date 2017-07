Saint-Étienne-Du-Rouvray. Ein Jahr nach dem islamistischen Anschlag auf eine Kirche in der Normandie hat Frankreich an den ermordeten Priester Jacques Hamel erinnert. "Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie die Kraft zur Vergebung gefunden haben", sagte der französische Staatschef Emmanuel Macron am Mittwoch bei einer Gedenkveranstaltung in Saint-Étienne-Du-Rouvray. Macron wandte sich dabei an die Gemeinde, aber auch an alle Katholiken Frankreichs. Er dankte ihnen dafür, sich dem "Durst nach Rache und Vergeltung verweigert" zu haben. Die Attentäter seien daran "gescheitert", die Angst der Franzosen zu schüren.

Zwei Angreifer hatten am 26. Juli 2016 während der Morgenmesse in der katholischen Kirche in dem kleinen Ort bei Rouen Geiseln genommen und den über 80-jährigen Priester Jacques Hamel ermordet. Die Täter wurden von der Polizei erschossen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. In Frankreich kamen seit Anfang 2015 bei einer beispiellosen Terrorserie knapp 240 Menschen ums Leben.