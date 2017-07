Nizza. Das azurblaue Wasser des Mittelmeers würde als Vorzeige-Kulisse im Reisekatalog taugen. Urlaubs-Normalität in der Tourismushochburg Nizza an der Côte d'Azur. Doch wenige Meter entfernt patrouillieren vier Militärs im Tarnanzug und mit Sturmgewehren über die Strandpromenade. Arbeiter legen letzte Hand an eine Barrikade aus Pfosten, die den Fußgängerbereich vor möglichen Attacken abschirmen soll.

Ganz in der Nähe erinnert ein großes Herz an die 86 Menschen, die hier am 14. Juli 2016 aus dem Leben gerissen wurden. Ein Jahr nach dem verheerenden Lastwagen-Anschlag gedenkt die Stadt an diesem Freitag der Opfer. Der Jahrestag wühlt die Erinnerungen an den Horror jener Nacht auf, als der Tunesier Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (31) mit einem 19-Tonner durch die Menschenmenge auf der "Promenade des Anglais" raste. Der Anschlag am Nationalfeiertag versetzte dem terrorgeplagten Land einen weiteren Schlag.Vor allem Opfer und Hinterbliebene haben schwer zu kämpfen. "Insgesamt haben die Leute sich ein Jahr danach nicht erholt", sagt Emilie Petitjean (36). Die Vorsitzende des Opfervereins "Promenade des Anges" (Promenade der Engel) hat bei der Attacke ihren Sohn Romain (10) verloren. "Manche sind noch am gleichen Punkt wie am 14. Juli um 22.34 Uhr."Die zierliche Frau erzählt, wie sie damals den Anruf ihres Ex-Manns bekam, der mit dem Jungen unterwegs war. "Ich war wie vor den Kopf gestoßen", sagt Petitjean. "Ich habe nicht mal geweint, weil ich das nicht realisiert habe." Die Tränen kamen später, tags und nachts, wochenlang. Sie erzählt, dass sie Romain nach den Pariser Anschlägen versprochen habe, alles zu tun, um ihn zu beschützen. "Dir wird nichts geschehen. Das habe ich meinem Sohn gesagt", berichtet sie mit brechender Stimme. "Ich werde mein ganzes Leben unglücklich sein." Im Goldenen Buch neben der provisorischen Gedenkstätte stehen herzzerreißende Einträge. "Für Mama, wir werden dich nie vergessen", steht da in Kinderschrift. Und auf Deutsch: "Keine Angst, denn Angst macht die Freude kaputt."Am Jahrestag reist Präsident Emmanuel Macron an. Geplant sind eine Militärparade zum Nationalfeiertag, Schweigeminuten, ein Gedenkkonzert. Abends werden 86 Lichtsäulen in den Himmel steigen, 86 blau-weiß-rot angemalte Kieselsteine vom Strand von Nizza werden auf einem 6000er-Gipfel im Himalaya abgelegt."Für die Familien wird das ein schwieriger Moment", sagt Stadträtin Catherine Chavepeyre-Luccioni, die für Opferhilfe zuständig ist. Für Nizza sei der Tag aber auch "ein Moment der Wiedergeburt". Ein Jahr lang hat die Stadt dort keine Veranstaltungen erlaubt. "Ab dem 15. Juli wird das Leben komplett auf die Promenade des Anglais zurückkehren", sagt der zuständige Tourismus-Experte Rudy Salles. 20 Millionen Euro wurden ausgegeben, um den Vorzeige-Boulevard herzurichten. In den Monaten nach der Attacke sei die Besucherzahl um 10 Prozent gefallen, so Salles, der Umsatz um 20 Prozent. Der für Nizza wichtige Tourismus ist aber mittlerweile wieder angesprungen.Die Attacke nach Versäumnissen in der Sicherheit hatte im zermürbten Frankreich heftige Diskussionen losgetreten. Nizza war der dritte große Anschlag in eineinhalb Jahren. Die Opposition griff die Regierung scharf an. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet - wohl auch, weil seitdem kein neuer Anschlag folgte.Petitjean erzählt, dass sie sich gesagt habe: "Ich habe keine Wahl, ich werde weiterleben." Doch sie werde nie mehr so leben wie zuvor. Ihr jüngerer Sohn, Romains Halbbruder, werde niemals zu einem Feuerwerk oder zum Karneval gehen. Für viele Angehörige sei der Jahrestag wichtig. "Doch es ist nicht so, dass es mir am 15. Juli bessergehen wird."