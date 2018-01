Gleich am Anfang der Gespräche geht es nochmals um Migration und Familiennachzug. Können Union und SPD ihre Streitpunkte ausräumen - und auch noch die SPD-Basis überzeugen? Viel Zeit bleibt nicht.

Wir waren auf dem Weg in die Opposition, und es gibt keinen Grund, sich unter Wert zu verkaufen. Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister in Berlin

Berlin. CDU, CSU und SPD sind unter großem Zeit- und Erfolgsdruck in die entscheidende Marathonwoche ihrer Koalitionsverhandlungen gestartet. Am Sonntagabend ist dazu die Spitzenrunde aus 15 Unterhändlern in der CDU-Zentrale zusammengekommen. Die Gruppe um Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer wollte das weitere Vorgehen beraten. Parallel dazu hatten Arbeitsgruppen nach Lösungen für Streitpunkte gesucht.Am Nachmittag hatten zunächst Merkel und Seehofer eine Stunde lang unter vier Augen beraten. Gegen 17 Uhr war Schulz hinzugestoßen. Im Verlauf des Abends sollte es auch um eines der zentralen Streitthemen gehen, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Hier war auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière hinzugebeten worden. Bereits am Donnerstag will der Bundestag über eine Verlängerung der Aussetzung des Nachzugs entscheiden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte die SPD auf, Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung zu machen. Dies könnte als Signal verstanden werden, dass bei den Härtefallregelungen noch Spielraum ist.Beide Seiten steckten indes am Wochenende ihre Kompromiss- und Grenzlinien ab. SPD-Chef Martin Schulz hielt sich trotz parteiinternen Drucks die Option offen, als Minister in ein Kabinett Merkel zu gehen. Über Personalfragen rede man am Ende erfolgreicher Koalitionsverhandlungen, sagte Schulz am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin". Schulz forderte von der Union erneut Entgegenkommen bei den drei zentralen Nachbesserungswünschen des SPD-Parteitags: sowohl beim Familiennachzug für Flüchtlinge als auch im Kampf gegen die "Zwei-Klassen-Medizin" und bei der Befristung von Jobs ohne sachlichen Grund.Für die CDU wies Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer Forderungen nach weitreichenden Nachbesserungen zurück. Sie deutete aber Bewegung in der Gesundheitspolitik an. An diesem Montag berät erstmals die Arbeitsgruppe Gesundheit mit Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Dreyer zeigte sich zuversichtlich. Man habe bereits Absprachen getroffen. Ist kein Kompromiss möglich, müssen am Ende üblicherweise die Parteivorsitzenden den Knoten durchschlagen.