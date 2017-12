Berlin. Der Bundestag hat die Mandate für fünf Auslandseinsätze der Bundeswehr mit deutlichen Mehrheiten um jeweils drei Monate verlängert. Auf der Tagesordnung standen am Dienstag die Einsätze in Afghanistan und Mali sowie die Beteiligung der Bundeswehr am Anti-Terror-Einsatz der Nato im Mittelmeer, am Einsatz gegen den IS in Syrien sowie die Unterstützung der kurdischen Peschmerga-Kämpfer im Nordirak.

Union, SPD und die FDP stimmten der Verlängerung aller Mandate bis Ende März 2018 zu, im Fall Mali bis Ende April 2018. Damit soll die Zeit bis zur Regierungsbildung überbrückt werden. Die Zustimmung bedeute keine Vorentscheidung für die Zukunft, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff. Redner aller Fraktionen machten deutlich, dass über die Bundeswehr-Einsätze insbesondere in Syrien und im Nordirak angesichts der jüngsten Entwicklungen und der militärischen Erfolge gegen den IS neu debattiert und entschieden werden müsse.In Afghanistan unterstützt die Bundeswehr nach dem Ende des Nato-Militäreinsatzes mit bis zu 980 Soldaten die afghanischen Sicherheitskräfte und den Aufbau der Polizei. Union und SPD erklärten, das Land dürfe nicht zum Rückzugsort für Terroristen werden. FDP und Grüne forderten eine ehrliche Bestandsaufnahme von Erfolg und Misserfolgen, bevor über die künftige Fortsetzung des Einsatzes entschieden werde. Die Linksfraktion lehnte den Afghanistan-Einsatz wie auch die Verlängerung aller anderen Auslandseinsätze, ab.Als derzeit gefährlichster Einsatz gilt die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte mit bis zu 1000 Soldaten an der UN-Mission (Minusma) in Mali. Im Juli waren dort zwei Soldaten bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Der Einsatz von insgesamt mehr als 10 000 Blauhelm-Soldaten aus über 20 Ländern dient der Stabilisierung des afrikanischen Landes und dem Kampf gegen islamistische Terroristen insbesondere im Norden Malis sowie der Umsetzung des Friedensvertrages von 2015.Während der Abstimmung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Familien deutscher Soldaten und Polizisten in Auslandseinsätzen gedankt. Mit ihrer Unterstützung leisteten sie auch einen Beitrag dazu, dass viele Menschen in Deutschland sicher leben könnten, sagte Merkel bei einem Treffen mit Angehörigen von Einsatzkräften am Dienstag in Berlin. "Wir wissen inzwischen, wie eng Sicherheit bei uns und Sicherheit im Ausland miteinander verknüpft sind." Gerade vor Weihnachten sei es eine besondere Zeit, wenn Väter, Söhne oder Töchter nicht da sein könnten, da sie am Einsatzort bleiben müssten. An dem Gespräch im Kanzleramt nahm auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).