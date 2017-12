SPD-Chef Schulz ist sauer. Aus der Union sei offenbar gestreut worden, dass die Entscheidung über Groko-Gespräche schon gefallen sei, schimpft er. Das könnte ein Stolperstein werden.

Berlin. Die SPD-Spitze um Martin Schulz will ergebnisoffene Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung führen und sich dafür die Zustimmung am Parteitag einholen. Bereits am Montag wolle er mit dem SPD-Vorstand über einen entsprechenden Antrag für den Kongress kommende Woche beraten, sagte Schulz. Die SPD werde sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen."Wir haben viele Optionen für eine Regierungsbildung. Wir sollten über jede dieser Optionen reden", hieß es am Freitag. Die CDU zeigte sich für ernsthafte Gespräche ohne Vorbedingungen bereit. Allerdings wurden mögliche Gespräche zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage durch Querschüsse belastet.Die Meldung einer Verständigung auf die Aufnahme von Gesprächen "ist falsch". Da sie offensichtlich aus Unionskreisen lanciert worden sei, habe Schulz mit Angela Merkel gesprochen und ihr gesagt, dass so etwas inakzeptabel sei. "Wer Falschmeldungen in Umlauf setzt, zerstört Vertrauen", betonte Schulz. Bereits Anfang der Woche war es nach dem Glyphosat-Alleingang von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) zu massivem Streit gekommen.Merkel informierte am Vormittag den Vorstand ihrer Partei über das Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer vom Vorabend. Merkel habe in der Schaltkonferenz deutlich gemacht, falls der SPD-Parteitag Gesprächen zustimme, könnte eine erste Runde im kleinen Kreis schon vor Weihnachten stattfinden. Nach Ansicht des Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, baut der Bundespräsident den Sozialdemokraten derzeit eine "gesichtswahrende Brücke" zurück in die Große Koalition.In der SPD gibt es allerdings erhebliche Widerstände. So haben in Essen die Vorsitzenden aller 32 Ortsvereine einstimmig gegen ein neues Bündnis mit der Union votiert, wie der ehemalige NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) berichtete. Das Ruhrgebiet gilt als Herzkammer der SPD. Der Parteinachwuchs Jusos startete eine Petition unter dem Motto #NoGroko, in der er alle SPD-Mitglieder aufrief, gegen ein solches Bündnis zu unterschreiben.Die EU-Kommission blickt derweil mit Sorge auf die Regierungsbildung. "Diese Verzögerung wird nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Brüssel die Arbeit bremsen", sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici. (Kommentar, Seite 4)