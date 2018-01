Istanbul. Trotz US-Kritik will der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Militäroperation in Nordwestsyrien auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete ausweiten. Nach der Region Afrin werde die Türkei die Region Manbidsch "von Terroristen säubern", sagte er am Freitag vor Bürgermeistern seiner islamisch-konservativen AKP in Ankara. "Und dann werden wir unseren Kampf so lange fortsetzen, bis zur irakischen Grenze kein einziger Terrorist übrig bleibt." Die von kurdischen Milizen kontrollierte Stadt Manbidsch liegt östlich von Afrin in der Nähe der türkischen Grenze.

Die Türkei richtet ihre Offensive in der Region Afrin gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG, die mit den USA verbündet sind. Ein Vorgehen der Türkei in der Region Manbidsch wäre heikel, weil die USA dort Ausbilder stationiert hatte. Unterdessen gibt es unterschiedliche Angaben über zivile Opfer bei der Militäroffensive. Während Erdogan betonte, dass keine Zivilisten zu Schaden kämen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte alleine am Freitag fünf getötete Zivilisten. Laut der Beobachtungsstelle soll es bislang 38 zivile Todesopfer geben.