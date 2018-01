Erdogan will "Terroristen ausrotten"

Ankara. Trotz internationaler Sorge über die türkische Offensive in Nordsyrien will Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Militäroperation bis zur Vernichtung aller "Terroristen" fortsetzen. "Zuerst werden wir die Terroristen ausrotten, dann werden wir es dort lebenswert machen", sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Die Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in der Region Afrin sei erfolgreich. Die türkischen Streitkräfte und die Freie Syrische Armee brächten Afrin "Schritt für Schritt" unter ihre Kontrolle. Er deutete an, dass die Offensive ausgedehnt werden könnte. "So Gott will, werden wir, angefangen mit Manbidsch, dieses Spiel entlang unserer Grenzen zunichte machen und unsere Region von diesem Unheil vollständig säubern." Manbidsch liegt östlich von Afrin.