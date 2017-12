Monrovia. Der frühere Weltfußballer George Weah wird nach vorläufigen Ergebnissen der neue Präsident von Liberia. Bei der Stichwahl setzte sich der 51-Jährige nach Auszählung fast aller Stimmen mit 61,5 Prozent gegen den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Boakai durch, der auf 38,5 Prozent kam. Das teilte die Wahlkommission mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent. Mit der Wahl Weahs zum neuen Präsidenten zeichnet sich der erste friedliche Machtwechsel seit Jahrzehnten in Liberia ab. Die bisherige Präsidentin und Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson-Sirleaf war nach zwei jeweils sechsjährigen Amtszeiten nicht erneut angetreten.

Die Stichwahl hatte ursprünglich am 7. November stattfinden sollen. Doch unterlegene Kandidaten hatten wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten Beschwerde beim Obersten Gericht eingelegt, blieben damit aber erfolglos. Weah hatte im Vorfeld der Wahl versprochen, gegen die Korruption anzugehen, die Wirtschaft anzukurbeln und neue Jobs zu schaffen. An der Seite Weahs hatte die Frau des Ex-Diktators Charles Taylor, Jewel Taylor, für das Vizepräsidentenamt kandidiert. Taylor sitzt in Großbritannien wegen Kriegsverbrechen im Gefängnis. Es bestehen Befürchtungen, dass unter Weah die für ihre Gewalt berüchtigten Warlords an die Macht zurückkehren könnten. In Liberia war 2003 ein 14 Jahre währender Bürgerkrieg zu Ende gegangen.