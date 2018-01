Sie wollten diskret und ohne öffentliches Gezanke sondieren. Aber die guten Vorsätze von Union und SPD hielten nur einen Tag. Die ersten Pläne - ausgerechnet zum Klima - sind nach außen gedrungen. Was bedeutet das für die Stimmung? Und was für die Umwelt?

Berlin. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ist extrem heiser, als sie am Dienstag an der bayerischen Landesvertretung in Berlin ankommt. Nahles hält trotzdem vor den Kameras an, sie will etwas loswerden. "Es war gestern sehr ärgerlich, dass es Durchstechereien gegeben hat von Zwischenergebnissen", krächzt sie. "Ich kann nur alle in der Union auffordern, den Jamaika-Modus jetzt endgültig abzustellen." Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) versucht zu besänftigen. Alles, was derzeit auf dem Tisch liege, seien doch nur Zwischenergebnisse, bis zum Schluss alles ausverhandelt sei. Aber ein atmosphärischer Dämpfer bleibt doch. Denn Union und SPD hatten sich für ihre Gespräche Großes vorgenommen: keine Durchstechereien, kein exzessives Twittern, keine Veröffentlichung von Zwischenständen, keine öffentlichen Provokationen, keine Interviews der Sondierer.Am ersten Tag hielt die Disziplin noch. Am zweiten Tag, am Montag, war es dann vorbei mit den guten Vorsätzen. Zuerst schimpfte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor laufender Kamera, die "Grundtonalität" bei den Sondierungen sei falsch, es werde zu viel übers Geldverteilen geredet. Streitereien über die Finanzen drangen nach außen. Und vor allem gelangte das erste Arbeitspapier an die Öffentlichkeit - die Ergebnisse der Klima-Arbeitsgruppe. Der Begleit-Tenor: Union und SPD verabschieden sich von den Klimazielen 2020.Der CDU-Verhandlungsführer beim Klima, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, stellte sich noch am Montagabend in Düsseldorf beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer hin und verkündete eine Einigung: Mit der SPD habe man innerhalb von zwei Sitzungen das Thema Energiepolitik abgeschlossen, sagte er. Laschet kommt aus einem Kohle-Land. Die Botschaft, dass sich der Komplettumbau zu erneuerbaren Energien etwas länger hinziehen soll, ist dort nicht unwillkommen. Auch die NRW-SPD tickt da nicht viel anders. Aber die Bundes-SPD will nicht als Klima-Bremser dastehen.Die NRW-SPD, der größte Landesverband der Partei, ist wichtig für die Frage, ob das Projekt von Union und SPD in Berlin überhaupt zustande kommt. SPD-Chef Martin Schulz hat - falls sich beide Seiten denn einig werden - einen Parteitag in Bonn von einer weiteren Groko zu überzeugen. Ein beträchtlicher Teil der Genossen dort wird aus NRW kommen. Von den Groko-Gegnern wettern die ersten schon, wenn die Sache mit dem Abschied von den Klimazielen stimme, sei das allein schon ein Grund, nicht Schwarz-Rot zu machen. Und andere NRW-Genossen klagen zumindest über schlechten Stil.Und in der Sache? Der Kohleausstieg bereitet längst nicht nur NRW Kopfzerbrechen. Auch Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, soll leicht panisch reagiert haben, als Merkel den Grünen während der Jamaika-Gespräche in Sachen Klima Zusagen machte. Das Problem: Da, wo viel Kohle ist, gibt es meist sonst nicht viel. Deswegen zählt für die Länderchefs jeder Arbeitsplatz.Dass Deutschland die Klimaziele für 2020 reißt, war schon länger absehbar. Zu schaffen wäre es. Aber politisch durchsetzbar ist das kaum noch. Dafür haben die letzten Regierungen - alle angeführt von Merkel - zu wenig getan, um den CO2-Ausstoß zu drücken. In dem Klimapapier der Sondierer steckt allerdings mehr als die eine Botschaft. Im Grunde ist für alle was dabei: So soll ein Klimaschutzgesetz beschlossen werden, das die SPD 2013 noch nicht gegen die Union durchsetzen konnte. Ende 2018 soll es ein Datum für den Kohleausstieg geben. Zudem sollen die erneuerbaren Energien stärker ausgebaut werden als bisher vorgesehen. Eine Sache also, die die Bundes-SPD beim Parteitag gut verkaufen könnte, um über absehbare Unerfreulichkeiten an anderer Stelle des Gesamtpakets hinwegzutrösten.