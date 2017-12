Streit in der Flüchtlingspolitik, Einigkeit bei den Russland-Sanktionen, bei der militärischen Kooperation und in der Jerusalem-Krise. Der letzte EU-Gipfel des Jahres startet mit zwiespältigen Signalen.

Brüssel. Die Europäische Union verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland um ein halbes Jahr, weil der Friedensprozess in der Ukraine nicht vorankommt. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend bei ihrem Gipfel in Brüssel. Die EU hatte die Sanktionen in der Ukrainekrise 2014 eingeleitet und trotz Milliardenverlusten für heimische Unternehmen immer wieder verlängert, zuletzt im Sommer bis 31. Januar 2018. Nun sollen sie mindestens bis Ende Juli 2018 in Kraft bleiben.Die Gipfelteilnehmer distanzierten sich zudem von der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. EU-Ratspräsident Donald Tusk teilte am späten Abend auf Twitter mit, dass die EU-Position dazu unverändert bleibe. Demnach soll der Status Jerusalems durch Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern geklärt werden. Hauptthema des zweitägigen Jahresabschlussgipfels war aber der Streit über die Flüchtlingspolitik. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beharrte zum Auftakt darauf, dass im Krisenfall alle EU-Staaten Flüchtlinge aufnehmen. Mehrere östliche Staaten wie Polen, Ungarn und Tschechien weigern sich, Asylsuchende aus den Mittelmeerländern Italien und Griechenland aufzunehmen. Als Tusk vor dem Gipfel nahelegte, das Prinzip der Umverteilung von Flüchtlingen aufzugeben, stach er in ein Wespennest. Merkel ging auf Distanz und stufte Tusks Vorschläge als unzureichend ein. "Wir brauchen auch Solidarität nach innen", sagte die CDU-Chefin.Die sogenannten Visegrad-Länder - Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn - versuchten die Wogen mit einer Finanzzusage zu glätten: Sie versprachen rund 35 Millionen Euro für ein von Italien geleitetes Projekt zur Grenzsicherung in Zusammenarbeit mit Libyen, das Flüchtlinge aus Afrika auf dem Weg nach Europa aufhalten soll. Merkel und ihr österreichischer Kollege Christian Kern machten aber deutlich, dass dieses Engagement Aufnahmeländern wie Deutschland und Österreich nicht reicht. "Man kann sich mit 36 Millionen Euro nicht aus einem europäischen Beschluss freikaufen", sagte Kern. Ratspräsident Tusk äußerte sich zu seinem umstrittenen Vorstoß nicht mehr im Detail, mahnte aber zur Geschlossenheit auch in der EU-Frage. Seite 4