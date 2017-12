Wien. (KNA) Laut der EU-Grundrechteagentur sind Diskriminierung, Intoleranz und Hass in der Europäischen Union (EU) nach wie vor verbreitet. "Mit jedem Fall von Diskriminierung und Hass untergraben wir den sozialen Zusammenhalt weiter und schaffen Ungleichheiten, die Generationen verderben", sagte der Direktor der Agentur, Michael O'Flaherty, am Mittwoch in Wien bei der Veröffentlichung einer Studie zum Thema. Dies treibe die Entfremdung weiter voran und könne "verheerende Folgen" haben.

So seien etwa in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren mehr als die Hälfte der befragten Afrikaner aus Ländern südlich der Sahara und ein Drittel der befragten Türken Opfer von Diskriminierung geworden. Damit lag Deutschland über dem EU-Durchschnitt. Am häufigsten diskriminiert wurden Afrikaner in Deutschland bei der Wohnungssuche (33 Prozent) und Türken bei der Arbeitssuche (22 Prozent). Für den Bericht wurden 25 500 Menschen mit Migrationshintergrund in den EU-Mitgliedstaaten befragt.