Brüssel. Panzer und Truppen sollen deutlich schneller quer durch Europa befördert werden können. Ein am Mittwoch vorgestellter Plan der EU-Kommission sieht vor, dafür Straßen, Brücken und Schienennetze auszubauen. Zudem sollen bürokratische Hürden beseitigt werden.

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts fühlen sich vor allem Estland, Lettland und Litauen von Moskau bedroht. Im Ukraine-Konflikt stehen sich seit 2014 von Moskau unterstützte Separatisten und Regierungstruppen aus Kiew gegenüber. In einem als geheim eingestuften Nato-Bericht äußerten Militärs zuletzt Zweifel daran, ob die Allianz im Falle einer neuen Krise schnell genug auf einen russischen Überraschungsangriff reagieren könnte.Der Plan der EU-Kommission sieht nun vor, Straßen, Schienen und Brücken in Europa bis 2019 auf ihre militärische Tauglichkeit hin zu überprüfen. Etliche besonders schwere oder überdimensionierte Militärfahrzeuge können derzeit nicht überall passieren, wie es in dem Bericht heißt. Anschließend soll eine Liste mit den am renovierungsbedürftigen Streckenteilen erstellt werden. Für die Ausbauarbeiten sollen im Haushaltsrahmen der EU ab 2020 zusätzliche Gelder bereitstehen.Bei künftigen Infrastrukturvorhaben sollen zudem zivile und militärische Verwendungsmöglichkeiten bedacht werden. "Unser Ziel ist, unsere Transportwege besser zu nutzen und sicherzustellen, dass militärische Anforderungen bei der Planung von Infrastrukturprojekten berücksichtigt werden", sagte EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc. Die Hauptstädte müssten dem Plan noch zustimmen.